Ogromna promocja w PlayStation Store. Ponad 300 przecenionych tytułów!

Dobra wiadomość dla posiadaczy PlayStation 4 lub PlayStation 5. Lista okazji w PlayStation Store powiększyła się o „Najważniejsze wybory”. Znajduje się tam ponad 300 różnych produktów. Niektóre z nich zostały objęte promocją w wysokości nawet 80%.

Reklama

Obszerna biblioteka PlayStation

PlayStation zawsze słynęło ze swoich gier. Całą poprzednią generację zachwycaliśmy się nad ekskluzywnymi produkcjami, które błyskawicznie stawały się system sellerami. Dostaliśmy nowe God of War, powstał pierwszy Horizon Zero Dawn, a Gran Turismo Sport sprzedawało konsole fanom gier wyścigowych… Sony udało się dotrzeć niemalże do każdego użytkownika.

Nie inaczej jest w nowej, rozpoczętej stosunkowo niedawno generacji. Niedługo po premierze PlayStation 5 pojawiły się kontrowersje związane z dostępnością konsol. Miliony graczy chciały położyć swoje ręce na nowym sprzęcie, ale tylko niewielka część z nich faktycznie miała ku temu okazję. Do teraz cena PS5 jest dużo wyższa niż oryginalnie zakładano, a od ręki za racjonalne pieniądze konsoli dostać nie można.

Reklama

Zainteresowanych PlayStation 5 było bardzo dużo, ale niedługo może być ich nawet więcej. Dopiero teraz dostaliśmy bowiem pierwsze, konkretne powody, żeby kupić nową konsolę Sony. Zadebiutował świetny Horizon, jutro pojawi się Gran Turismo 7, dostaliśmy nawet prezentację PlayStation VR2. Trudno będzie oprzeć się PS5 w kolejnych miesiącach.

„Najważniejsze wybory” w PlayStation Store

Nazwa mówi sama za siebie. Do cyfrowego sklepu PS4 i PS5 trafiła nowa promocja, która przecenia dokładnie 331 produktów. Znajdują się tu dodatki, pełne wersje gier, edycje Ultimate niektórych tytułów oraz ekskluzywne wydania Sony. Listę wszystkich gier objętych promocją znajdziecie w PlayStation Store.

9 Ocena 10 Ocena

Tego typu inicjatywy najlepiej wykorzystać do nadrabiania kupki wstydu. Trudno oczekiwać, żeby na przecenie znalazły się wspomniany wcześniej Horizon Forbidden West czy preoder Gran Turismo 7. Nowe gry kosztują dużo, ale sprzedają się też bardzo dobrze. Kuszących przecen możemy spodziewać się dopiero, kiedy hype opadnie i wszyscy, którzy planowali zapłacić pełną cenę za nowe premiery, już to zrobili.

Posiadacze PS4 lub PS5 powinni po prostu zajrzeć na PlayStation Store i zobaczyć, czego nie mają jeszcze w swojej bibliotece. Już na pierwszy rzut oka widać, że wiele świetnych produkcji można zgarnąć za niewielkie pieniądze. Control Ultimate Edition kosztuje niecałe 60 złotych, a za podobną kwotę można kupić platynową Edycję Dying Light dla tych, którzy mają do nadrobienia jedynkę przed ograniem dwójki. Równie kuszącą opcją jest nadrobienie niektórych ekskluzywnych tytułów Sony. Na przecenie znalazły się chociażby The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man i LittleBigPlanet 3.

Promocja trwa do 17 marca. Macie więc równo dwa tygodnie, żeby zapoznać się z ofertą i dokonać wyboru.