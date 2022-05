DLC do Dying Light za darmo! Czekamy na płacz tych, którzy kupili

Techland zdecydowanie rozpieszcza swoją społeczność. Dying Light otrzymał mnóstwo dodatkowej zawartości od premiery w 2015 roku, która rozszerzyła podstawową grę do granic możliwości. Teraz jej ogromna część zostaje udostępniona bezpłatnie.

Ulepszona edycja Dying Light

Każdy, kto posiada Dying Light na dowolnej platformie, może odebrać bezpłatnie aktualizację do Enhanced Edition. Przede wszystkim – od marca gra obejmuje również konsole nowej generacji, zapewniając płynność działania na PlayStation 5 oraz Xbox Series S i Xbox Series X. Gracze mogą wybrać między trybami 60 FPS/1080p a 30 FPS/4K – dość standardowy wybór, jak na grę z takimi korzeniami.

Co jednak cieszy, Enhanced Edition to również cztery bezpłatne dodatki. The Following to nawet całkowicie nowa mapa oraz opowieść, dorzucająca kilka godzin do i tak już sporej produkcji. Oprócz tego – cztery dodatkowe DLC: The Bozak Horde, Crash Test Skin Pack, Ultimate Survivor Bundle oraz Cuisine & Cargo.

Zawartość Dying Light Enhanced Edition (źródło: Twitter, @DyingLightGame)

Dlaczego nie od razu?

Nie jest to oczywiście ulepszenie do najdroższej, platynowej edycji gry. Nie ma co jednak narzekać – tytuł ten ma już swoje lata, a kto miał kupić rozszerzenia, dawno już to zrobił. Ponownie jednak branża nagradza tych najbardziej cierpliwych, którzy zdobywają gry taniej, efektywniej, a czasami też za darmo.

Dying Light to zdecydowanie jedna z najlepszych polskich gier i chociażby dlatego warto ją sprawdzić. Jeśli parkour między umarłymi Was wciągnie, na najbardziej wygłodniałych czeka już kontynuacja, wydana 4 lutego 2022 roku. Dying Light 2: Stay Human nie zawiódł oczekiwań, choć również nie zwalił nikogo z nóg. W myśl zasady: więcej, lepiej, ostrzej!

Cieszy mnie, że jako Polacy możemy się pochwalić tak świetnymi markami na światowym rynku. Nawet jeśli taki Cyberpunk 2077 rozczarował, jest mnóstwo innych ekip, które pracują na dobre imię naszego kraju. Techland oraz ich seria Dying Light niewątpliwie zalicza się do jednej z nich. A to przecież tylko wierzchołek góry lodowej – choć na nim najbezpieczniej, patrząc na tę chmarę umarłych na dole.