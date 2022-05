Nowy zegarek od TicWatch. Ma eSIM, moduł NFC i baterię na miesiąc działania!

Coś nowego na nadgarstki- smartwatch TicWatch GTW eSIM. Urządzenie nie kosztuje wiele, a na dodatek oferuje swoim użytkownikom kilka ciekawych funkcji. Poza standardowym wyposażeniem tego typu gadżetu, posiadacz nowego TicWatcha będzie mógł cieszyć się świetnym czasem działania na baterii i pewną autonomią względem swojego smartfona.

Smartwatch na długie wyprawy

W Chinach pojawił się właśnie smartwatch TicWatch GTW eSIM. Urządzenie kierowane jest do szerokiej gamy użytkowników, choć nie da się ukryć, że producent postanowił wykonać spory ukłon w stronę sportowców. Wszystko za sprawą świetnych funkcji analizujących i kontrolujących aktywność użytkownika w czasie zarówno codziennych zajęć, jak i ćwiczeń. Te drugie będą mogły opierać się na szerokim wyborze trybów przystosowanych do różnych dyscyplin. Jak zatem wygląda specyfikacja zegarka i pozostałe możliwości?

TicWatch GTW eSIM (źródło: JD.com)

TicWatch GTW eSIM może pochwalić się ekranem AMOLED o przekątnej 1,39 cala, a jak sama nazwa wskazuje to nie koniec jego cech. Główną jest wszak obsługa kart eSIM, która ma umożliwić użytkownikowi wykonywanie połączeń telefonicznych tylko przy pomocy samego zegarka – w sytuacji np. braku podłączenia do smartfona.

W smartwatchu zabrakło również płatności NFC oraz wydajnej baterii. Ogniwo o pojemności 595 mAh ma zapewnić nieustanne działanie nawet przez 30 dni.

Trener na nadgarstku

Producent nie zapomniał też o sportowcach. Smartwatch obsługuje aż 100 różnych dyscyplin sportowych i cechuje go odporność na działanie pyłów czy lądowanie w wodze – to za sprawą standardu IP68. Co ciekawe, w urządzeniu wdrożono algorytm TicMotion AI, za sprawą którego nasz TicWatch będzie w stanie samemu określić aktualnie wykonywaną dyscyplinę czy ćwiczenie. Zegarek będzie też nieustannie (bo przez 24 godziny na dobę) monitorował parametry życiowe swojego użytkownika. Mowa tutaj o tętnie, poziomie stresu, saturacji krwi czy badaniu oddechu.

Obecnie smartwatch może zostać zarezerwowany za pośrednictwem serwisu JD.com, podczas gdy właściwa sprzedaż rozpocznie się 2 czerwca. Cena wynosi na ten moment 999 chińskich juanów, co w przeliczeniu daje nam kwotę oscylującą w granicach 650 złotych. Jak widać, zegarek ten zdecydowanie nie należy do kategorii najdroższych urządzeń na rynku.