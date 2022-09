Rusza PlayStation Stars. Czym jest?

Na ostatnim State of Play Sony uchyliło rąbka tajemnicy na temat swojego nowego programu lojalnościowego. PlayStation Stars startuje już dziś na pierwszych rynkach. Czym jest nowy produkt Sony i co oferuje graczom?

PlayStation Stars na State of Play

Podczas konferencji State of Play 13 września 2022 roku Sony zapowiedziało m.in. Tekkena 8 czy Like a Dragon: Ishin. Japończycy kilka minut poświęcili także swojemu nowemu programowi lojalnościowemu o wdzięcznej nazwie PlayStation Stars, ale w tym ogłoszeniu trudno było znaleźć jakiekolwiek ważniejsze szczegóły. Grace Chen, odpowiedzialna za globalny marketing marki, podzieliła się samymi ogólnikami.

Już od dwóch tygodni wiedzieliśmy, że Sony pozwoli wykonywać graczom różne aktywności, za które dostaną punkty. Te następnie będą mogli wymienić na nagrody. Od ogłoszenia na State of Play programu lojalnościowego do uruchomienia wersji testowej minęły zaledwie dwa tygodnie.

Gracze obawiali się, że przedmioty dostępne w ramach tego programu będą w formie NFT – a to oznaczałoby, że można nimi handlować i wymieniać się z innymi członkami społeczności. Sony jednak uspokoiło swoich fanów, podkreślając, że przy tworzeniu kolekcji nie korzystało z technologii blockchain.

Grafika promująca nowy program lojalnościowy

PlayStation Stars rusza na pierwszych rynkach. W Europie już wkrótce

PlayStation Stars wystartował dziś, tj. 29 września 2022 roku, w Azji. Następnie nowy program lojalnościowy Sony zostanie uruchomiony w Ameryce Północnej i Południowej – 5 października 2022 roku, a później również w Europie, Australii i Nowej Zelandii – 13 października 2022 roku. Zdobyte punkty gracze będą mogli wymienić na cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. Dołączenie do programu ma być darmowe.

Gracze posiadający abonament PlayStation Plus mają mieć zapewnione „pewne korzyści”, ale nie jest to wymagane, żeby korzystać z podstawowych funkcji. Na początku najwięcej rzeczy związanych z nowym programem lojalnościowym trafi do aplikacji mobilnej PlayStation (możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store).

Sony planuje, że w przyszłości wersja na konsole zostanie rozszerzona o nowe funkcje. Japońska firma zapewnia, że w aplikacji będzie można nabyć m.in. fundusze do PlayStation Network i przedmioty kolekcjonerskie (część z nich ma być bardzo rzadka).