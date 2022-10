Jak połączyć konto Steam z PlayStation Network?

Jeżeli posiadacie Marvel’s Spider-Man: Remastered na swoich kontach Steam, z pewnością będziecie chcieli połączyć je z PlayStation Network. Sony udostępniło tę funkcję w ostatniej aktualizacji gry, przewidując specjalne nagrody dla każdego, kto wykona kilka prostych kroków. Co trzeba zrobić? Podpowiadamy w dalszej części artykułu.

Nagrody dla posiadaczy Marvel’s Spider-Man: Remastered

Spójrzmy najpierw na upominki, które gracze mogą zgarnąć za połączenie kont Steam oraz PSN. W przypadku Marvel’s Spider-Man: Remastered są to dwa cenne punkty umiejętności, a także wcześniejsze odblokowanie kostiumu oraz broni. Wszystko to można zdobyć w trakcie rozgrywki, ale jeśli tą można sobie ułatwić za darmo, to dlaczego nie poświęcić kilku minut na połączenie platform?

Marvel’s Spider-Man Remastered jest dostępne na PC od 13 sierpnia 2022 roku na platformach Steam oraz Epic Games Store (źródło: Twitter, @NixxesSoftware)

Na początek należy uruchomić przygody pajączka w aplikacji od Valve. Jeżeli gra jest prawidłowo zaktualizowana, w menu głównym powinniście kliknąć na opcję Połącz z PSN. Wówczas powinno się uruchomić osobne okno przeglądarki, w którym strona Sony poprosi gracza o wpisanie danych konta. Jeżeli takiego nie posiadacie, powinniście znaleźć odnośnik sugerujący możliwość jego założenia.

Po selekcji ustawień komunikacji i danych, powinniście móc z łatwością powrócić do menu głównego gry od Insomniac Games. Gdy powrócicie do rozgrywki, nagrody powinny już czekać w panelu wywoływanym wciśnięciem dotykowego panelu na kontrolerze Dual Sense.

Czy Steam może się obawiać o konkurencję?

Pamiętajcie, że tylko w tym miesiącu na komputerach PC pojawią się aż dwie produkcje od PlayStation. Uncharted: Kolekcja Zaginione Dziedzictwo ukaże się już 19 października, a chwilę później zagramy w Sackboy: Wielka Przygoda – 27 października. Patrząc na obecne ruchy, łatwo przewidzieć, iż te hity Sony również zawrą możliwość połączenia kont między cyfrowymi sklepami, być może oferując kolejne nagrody.

9 Ocena

Czy chciałbym, aby PlayStation Store pojawiło się z dedykowaną aplikacją na komputerach? Dla mnie jest to obojętne, aczkolwiek rozumiem ból graczy, którzy chcą mieć wszystko w jednym miejscu. Platforma Valve to nieustanny lider cyfrowych zakupów gier na komputerach, oferujący użytkownikom wiele wygodnych rozwiązań. Dlatego też trudno mi się spodziewać, że Sony chciałoby zgarnąć jeszcze więcej negatywnej prasy, publikując własną aplikację dla komputerów.

Z drugiej strony jednak wizja niedzielenia się przychodami z Valve może być bardzo kusząca. Moim bardzo pobożnym życzeniem byłby jedynie cross-buy. Kupujesz grę na PC, masz do niej dostęp także na PlayStation 5. Mało realne, ale byłoby miło – zwłaszcza że tytuły od Sony na PC kosztują grubo ponad 200 złotych.