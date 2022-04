FIFA 22 w PlayStation Plus na maj

Przyznam szczerze, iż sam jestem zaskoczony tym, jak świetna jest oferta PlayStation Plus w maju. Nie dość, że w usłudze pojawi się FIFA 22, to zagramy jeszcze w dwie dodatkowe, równie świetne produkcje.

Reklama

Kop i strzelaj, czyli FIFA 22

Najbardziej kuriozalną historią jest fakt, że dalej zostało mi do wykorzystania około 5 godzin z oryginalnej wersji próbnej FIFA 22. Gra wyszła we wrześniu 2021 roku, lecz – jak się okazuje – nie graliśmy w tym roku z przyjaciółmi tak często, by wykorzystać darmowe 10 godzin, gwarantowane przez subskrypcję EA Play.

A szkoda, bo FIFA 22 to fantastyczna symulacja piłki nożnej oraz genialna gra imprezowa, nie wspominając o szaleństwie związanym z trybem FIFA Ultimate Team. Warto i tym trybem się zainteresować, bo w PlayStation Plus odbierzecie darmową paczkę kart do tego modułu FIFA 22.

Tomasz Smokowski zastąpił w tym roku Dariusza Szpakowskiego jako polskiego komentatora FIFA 22 (fot. EA SPORTS Polska, YouTube)

To jednak nie jedyna produkcja, jaka pojawi się w majowym PlayStation Plus. Rzućmy okiem na pełną listę gier!

FIFA 22 (PS5/PS4),

Tribes of Midgard (PS5/PS4),

Curse of the Dead Gods (PS4).

Intrygujące gry w PlayStation Plus

O Tribes of Midgard powiem tylko tyle, iż jest to jedna z niewielu pozycji w katalogu PlayStation 5, jaka będzie mogła się wkrótce pochwalić pełnym wsparciem dla technologii VRR. Najbardziej ciekawi mnie za to Curse of the Dead Gods. Jest to kolejna gra z gatunku roguelite, dość podobna w swojej stylistyce do uwielbianego przeze mnie Hades. Nieraz już miałem Curse of the Dead Gods na oku, dlatego z pewnością pobiorę i tę pozycję z katalogu gier w PlayStation Plus.

Mając na uwadze fakt, iż PlayStation Plus przejdzie w czerwcu gwałtowne zmiany, spodziewałem się znacznie uboższej oferty. A tymczasem FIFA 22 to jedna z najbardziej popularnych gier, jakie mogły pojawić się w tej usłudze. Electronic Arts również nieco bliżej ostatnio do Microsoftu, dlatego taka umowa wydawnicza z Sony zaskakuje. Na koniec dodam, że wspomniane wyżej produkcje odbierzecie od 3 maja 2022 roku.

Ja z pewnością skuszę się na kilka rozgrywek na boisku, do czego również Was zachęcam. Przypomnijmy – koszt miesięcznej subskrypcji to 37 złotych, podczas gdy roczna oferta to już 240 złotych. Dopóki opłacacie abonament, gry z comiesięcznego pakietu pozostają do dyspozycji w bibliotece gracza.

Pozostaje więc zapytać: jak oceniacie majową ofertę PlayStation Plus?