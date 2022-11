Jak oni to zrobili? It Takes Two na Switcha

Nie każdą grę da się wydać na przenośne konsole w taki sposób, żeby była przystępna dla graczy. Weteranom z Turn Me Up Games się to udało i w ten oto sposób It Takes Two zadebiutowało na… Switchu!

It Takes Two to kolejna, kultowa gra EA

Trzeba przyznać, że EA Sports potrafi tworzyć kultowe gry i marki podobające się milionom fanów. Firma ma w swoim portfolio takie serie, jak Battlefield, FIFA czy Mass Effect. W ubiegłym roku do tego grona dołączyło It Takes Two – to z miejsca podbiło serca graczy, którym niesamowicie spodobała się historia Cody i May (małżeństwa walczącego o swój związek).

Nie każdą grę da się przenieść na przenośne konsole, a przynajmniej nie w taki sposób, żeby było to na akceptowalnym poziomie i wygodne dla graczy. W końcu sterowanie znacząco się wtedy różni od standardowej klawiatury oraz myszki czy padów do Xboxa lub PlayStation. Tym razem ta trudna sztuka udała się Turn Me Up Games, które przeniosło It Takes Two prosto na… Nintendo Switcha!

It Takes Two dostosowane do Switcha

It Takes Two to przygodowa gra, w której najlepiej będziemy się bawić kooperując w dwie osoby. To oznacza, że przeniesienie takiej produkcji na Nintendo Switcha wcale nie było takie proste, gdyż – oprócz zmiany sterowania – trzeba było przemyśleć także, w jaki sposób dwie osoby będą mogły się bawić w tym samym czasie. W tym wypadku można skorzystać z oddzielnego zestawu Joy-Conów lub kontrolera pro.

Następny sposób to lokalna gra bezprzewodowa. W tym wypadku wystarczy połączyć dwie konsole Switch za pomocą Wi-Fi. Kolejne rozwiązanie to współpraca online z innym graczem. Warto tutaj podkreślić, że nie trzeba na Switcha dwa razy kupować tej samej grt. Zamiast tego produkcję Hazelight Studios można udostępnić poprzez funkcję „dostęp dla znajomych”.

It Takes Two narodziło się jako projekt pasji, na którego doskonaleniu deweloperzy z Hazelight spędzili lata. Czujemy się zaszczyceni, widząc wzrost naszej społeczności w ciągu ostatniego roku. Dzięki wersji na Nintendo Switch mamy okazję powitać nowych graczy w magicznym świecie gry. Josef Fares, dyrektor Hazelight Studios

Trzeba przyznać, że pomysł z wypuszczeniem tej hitowej produkcji na przenośne konsole jest całkiem dobry. Podoba mi się myśl, że będę mógł bawić się w It Takes Two prosto ze swojego łóżka, a nie będę przyspawanym do konsoli, jak to było dotychczas.

Gra kosztuje obecnie 39,99 euro (równowartość ~ 187 złotych) i nabyć ją można w oficjalnym sklepie Nintendo.