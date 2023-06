Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Znamy datę premiery

Wreszcie poznaliśmy datę premiery Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Widmo Wolności). Fabularny dodatek do Cyberpunka wyjdzie jeszcze w tym roku i zaoferuje nam całkiem ciekawy zwrot akcji.

CD Projekt RED ujawnia datę Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Wygląda na to, że CD Projekt RED nie próżnuje i cały czas dzielnie pracuje nad Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Pierwszy, fabularny dodatek do Cyberpunka zapowiedziano już jakiś czas temu, ale dotychczas polska firma nie ujawniała dokładnej daty, kiedy przyjdzie nam wrócić do tego uniwersum.

Teraz już wiemy, że Cyberpunk 2077: Widmo Wolności wyjdzie 26 września i będzie dostępne jedynie na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Sam trailer robi wrażenie, ale dobrze wiemy, że Cyberpunk 2077 przed swoją premierą także był mocno wyczekiwany oraz promowany i finalnie nie sprostał oczekiwaniom graczy. Przypomnijmy przecież, że gra mierzyła się ze sporą liczbą błędów oraz nie była dobrze zoptymalizowana. Po części winna jest temu stara generacja konsol, która spowalnia pracę nad grami.

CD Projekt RED nie może sobie pozwolić na drugą wtopę z tym tytułem i, wypuszczając Phantom Liberty na rynek musi być pewne, że DLC jest dopracowane i oferuje wszystko, co chcieli deweloperzy jeszcze dodać do gry.

Cyberpunk 2077 – grafika promująca grę (źródło: CD Projekt RED)

Co wiemy o Cyberpunk 2077: Phantom Liberty?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty będzie nie tylko pierwszym, ale także ostatnim fabularnym dodatkiem do Cyberpunka. To oczywiście nie oznacza, że gra nie będzie mieć później już żadnego wsparcia, gdyż deweloperzy prawie na pewno dalej będą pracować nad drobnymi łatkami.

W trakcie ogrywania Cyberpunk 2077: Phantom Liberty znowu na ekranie zobaczymy nasze ulubione postacie – V oraz Johna Silverhanda. Przypomnijmy, że drugi z nich jest grany przez Keanu Reevesa, który miał okazję zapowiedzieć powyższy trailer na pokazie.

Fabularny dodatek określany jest jako „szpiegowski thriller” i gameplay’em ma mocno nie odbiegać od tego, co już znamy z Cyberpunka. W gruncie rzeczy będzie to po prostu dokończenie dobrze nam znanej historii.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty można nabyć w przedsprzedaży w tym miejscu. Dodatek na PC i Xboxa kosztuje 99,99 złotych, a na PS5 – 134 złote.