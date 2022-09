Xiaomi za chwilę wypuści na rynek nowy tablet. Co wiemy o Redmi Pad przed premierą?

Już 4 października Xiaomi oficjalnie zaprezentuje swój najnowszy tablet – Redmi Pad. Na kilka dni przed tym wydarzeniem w sieci można znaleźć już niemal kompletne informacje na temat specyfikacji oraz ceny nadchodzącej nowości. Co o niej już wiemy?

Nowy tablet Xiaomi coraz bliżej premiery

Do premiery Redmi Pad pozostało zaledwie kilka dni. Producent oficjalnie zaprezentuje go 4 października 2022 roku, ale już teraz w sieci dostępnych jest wiele informacji na temat specyfikacji tego urządzenia. Zostanie ono wyposażone m.in. w procesor MediaTek Helio G99, czyli dość wydajny, jak na tę cenę, SoC.

Redmi Pad (źródło: WinFuture)

Tablet Xiaomi ma być także wyposażony – w zależności od wersji – w 3 GB lub 4 GB RAM oraz 64 GB albo 128 GB wbudowanej pamięci na dane, opartej o UFS 2.2. Poznaliśmy także szczegóły dotyczące ekranu – urządzenie dostanie 10,61-calowy wyświetlacz LCD, który ma działać ma w rozdzielczości 2000×1200 pikseli i oferować 10-bitową głębię koloru. Co więcej, jego maksymalna częstotliwość odświeżania to 90 Hz, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem.

Redmi Pad z czterema głośnikami

Serwis WinFuture podzielił się ze światem także informacjami na temat akumulatora oraz głośników. Redmi Pad otrzyma baterię o pojemności 8000 mAh, co powinno wystarczyć na cały dzień użytkowania. Ponadto urządzenie obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 18 W, a firma zapewni w zestawie zasilacz o mocy 22,5 W.

Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji dwa aparaty: o rozdzielczości 8 Mpix z autofokusem na tyle oraz (również) 8 Mpix z obiektywem o kącie widzenia 105° na przodzie, a także cztery głośniki z Dolby Atmos. Redmi Pad będzie miał zaledwie 7 mm grubości i ważył 445 gramów.

Redmi Pad (źródło: WinFuture)

Sprzęt ma działać w oparciu o system Android 12 oraz dostosowany do urządzeń z większymi ekranami interfejs MIUI. Zapewne użytkownicy będą mogli liczyć na kilkuletnie wsparcie ze strony producenta. Najnowsze informacje potwierdzają także wcześniejsze doniesienia odnośnie dostępnych kolorów. Do sprzedaży trafią trzy wersje: grafitowo-szara, miętowo-zielona oraz srebrzysto-księżycowa.

Według przedpremierowych doniesień, za nowy tablet Xiaomi trzeba będzie zapłacić około 250 euro (równowartość ~1200 złotych).