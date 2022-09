Szykujcie się na wielką premierę Xiaomi. 3 urządzenia podczas jednej imprezy!

Jeśli lubicie sprzęty Xiaomi i chętnie wymienicie lub uzupełnicie swoją kolekcję urządzeń o kolejne, to będziecie ciekawi, co takiego pojawi się na imprezie zaplanowanej na początek października.

Jedno wydarzenie, przynajmniej trzy premiery

Xiaomi przygotowuje się do wydarzenia, na którym powinniśmy zobaczyć trzy urządzenia: smartfon, tablet, a także smartbanda. Każdy z nich jest na swój sposób interesujący.

Jeśli chodzi o smartfon, to będzie nim Xiaomi 12T, czyli prawie-że-flagowiec marki. Jego najważniejszą cechą (w wariancie Pro) będzie wyposażenie w topowy aparat 200 Mpix. Efekty prac matrycy będziemy podziwiać na 6,67-calowym ekranie OLED 1,5K (2712 x 1220 pikseli) o odświeżaniu 120 Hz. Z procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 powinna to być świetna maszynka do robienia zdjęć. Oby tylko bateria 5000 mAh podołała zadaniu.

Xiaomi 12T Pro (fot. WinFuture)

Następny produkt, jaki zostanie pokazany na zapowiedzianej imprezie, to tablet Redmi Pad. Znamy już część jego specyfikacji i wiemy, że użytkownicy dostaną do rąk sprzęt z 10,6-calowym ekranem LCD, pracującym w rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, przy odświeżaniu 90 Hz. Może to być naprawdę łakomy kąsek dla osób poszukujących „kanapowego” urządzenia.

Redmi Pad (źródło: WinFuture)

No i jeszcze będzie Xiaomi Smart Band 7 Pro. Opasce fitness z modułem GPS i ekranem o przekątnej 1,64 cala bliżej jest do smartwatcha, ale niech tam. Wearables miało już swoją premierę w Chinach, a teraz czekamy tylko na europejskie wydanie i ceny wyrażone w złotówkach. Niektóre źródła wskazują, że w Polsce trzeba będzie przeliczać cenę z 89 lub 99 euro.

Kiedy premiera urządzeń Xiaomi?

Zgodnie z zapowiedzią Xiaomi, wydarzenie dotyczące premiery nowych urządzeń odbędzie się 4 października 2022 roku. Stream z imprezy organizowanej w Monachium, dostępny na YouTube i innych platformach społecznościowych, ruszy o godzinie 14:00 naszego czasu.

Czekamy zatem i zastanawiamy się, czy Xiaomi będzie miało dla nas jakieś niespodzianki!