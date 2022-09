Ile Polak musi pracować, żeby zarobić na internet?

Zdecydowana większość mieszkańców Polski każdego dnia korzysta z internetu. Ile jednak Polak musi pracować, aby na niego zarobić? To zależy od tego, czy mówimy o stacjonarnym, czy mobilnym.

Cena internetu w Polsce

Surfshark opublikował wyniki dorocznego badania Digital Quality of Life (to już czwarta edycja), w którym sprawdzano m.in. to, ile mieszkańcy poszczególnych krajów muszą pracować, aby opłacić najtańszy dostęp do internetu mobilnego i stacjonarnego. Raport obejmuje 117 krajów na całym świecie, w tym 38 w samej Europie. Jak na ich tle wypada Polska?

Jak zostało zaznaczone już we wstępie – to zależy. Według badania 2022 Digital Quality of Life, mieszkaniec Polski musi pracować 85 sekund, aby móc pozwolić sobie na 1 GB najtańszego internetu mobilnego. Pod tym względem Polska plasuje się na 21. miejscu, podczas gdy jeszcze rok temu była na 9. Rok do roku spadła zatem aż o 12 miejsc!

Znacznie lepiej sytuacja wygląda w przypadku stacjonarnego dostępu do sieci, ponieważ Polak musi pracować 96 sekund, aby sobie na niego pozwolić. Taki wynik lokuje Polskę na 27. miejscu – o osiem „oczek” wyżej niż w 2021 roku.

źródło: Surfshark

Tutaj warto przypomnieć, że według cable.co.uk, średnia cena internetu w Polsce wynosi 0,41 dolarów, natomiast najtaniej 1 GB można kupić za 0,14 USD, zaś najwięcej trzeba zapłacić aż 8,29 USD. Pod względem średniej ceny Polska plasuje się na 21. miejscu na 233 krajów na całym świecie.

Prędkość internetu w Polsce

W badaniu 2022 Digital Quality of Life znajdziemy również odpowiedź na pytanie o średnią prędkość internetu mobilnego i stacjonarnego w Polsce. W pierwszym przypadku jest to 54,95 Mbit/s, zaś w drugim 157,10 Mbit/s i w obu też lepiej niż w 2021 roku, gdy było to – odpowiednio – 48,56 Mbit/s i 130,98 Mbit/s. W ujęciu globalnym najszybszy mobilny jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – 247,66 Mbit/s, a stacjonarny w Singapurze – 261,09 Mbit/s.

Ponadto z badania 2022 Digital Quality of Life dowiadujemy się, że na 100 mieszkańców w Polsce ponad 78 korzysta z internetu. I choć to – wydawać by się mogło – dużo, to Polska pod tym względem plasuje się dopiero na 59. miejscu na świecie, czyli niemal idealnie w połowie stawki.