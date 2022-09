Nowa Motorola wkrótce w Polsce. Znamy już jej polską cenę

Niedawno marka Motorola wprowadziła do Polski dwa budżetowe smartfony – moto e22 oraz moto e22i. Tym razem producent celuje troszkę wyżej i chce trafić do średniej półki. Ma to się stać za sprawą modelu Motorola moto g72. Chociaż oficjalna premiera jeszcze przed nami, to poznaliśmy już specyfikację oraz dowiedzieliśmy się, ile klienci w Polsce zapłacą za ten smartfon.

Specyfikacja średniaka

Według grafik promocyjnych, które opublikowano jako zapowiedź oficjalnej premiery, motorola moto g72 zostanie wyposażona w wyświetlacz POLED o przekątnej 6,55 cala i rozdzielczości Full HD+ (2400×1800 pikseli) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z szybkością 576 Hz. Ekran ma również oferować 10-bitową głębię kolorów, wsparcie dla HDR10 i gamy kolorów DCI-P3 oraz jasność na poziomie do 1300 nitów. Ponadto zintegrowany z nim będzie też czytnik linii papilarnych.

Motorola moto g72 (źródło: Flipkart)

Sercem smartfona będzie MediaTek Helio G99. To ośmiordzeniowy układ, wykonany w 6-nm technologii, który rozpędzi się maksymalnie do 2,2 GHz. Warto wspomnieć, że to procesor, który nie wpiera obsługi sieci 5G, dlatego nie ma co spodziewać się wsparcia dla niej w tym modelu.

Na grafikach promocyjnych pojawiła się informacja, że chipset będzie wpierany przez 6 GB RAM, jednak moto g72 znalazła się już także w ofercie polskiego sklepu RTV Euro AGD, gdzie widnieje informacja, że RAM jest 8 GB. Możliwe zatem, że na rynku pojawią się dwie wersje tego urządzenia. Smartfon zaoferuje swoim użytkownikom 128 GB pamięci wewnętrznej, którą będzie można rozszerzyć za pomocą karty microSD o pojemności do 512 GB.

Motorola nie powstydzi się również aparatów

Na uwagę zasługuje też konfiguracja aparatu nowej Motki. Główny aparat będzie miał 108 Mpix. Na grafice promocyjnej pojawia się informacja o 50% większych pikselach, więc można się spodziewać, że producent zastosował w urządzeniu technologię łączenia kliku pikseli w jeden. Dodatkowo na tylnym panelu znajdzie się ultraszerokokątny, 8 Mpix obiektyw oraz dedykowany do zdjęć makro 2 Mpix sensor. Aparat do selfie będzie mieć z kolei 16 Mpix.

(źródło: Euro RTV AGD)

Akumulator w smartfonie ma mieć pojemność 5000 mAh i oferować obsługę szybkiego ładowania przewodowego o mocy 33 W. Grafiki wskazują też na obecność powłoki hydrofobowej, która zapewni ochronę przed wilgocią.

Co jeszcze wiemy o specyfikacji nowego smartfona Motoroli? Zostanie on wyposażony w głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos oraz ThinkShield dla urządzeń mobilnych, czyli rozwiązanie, które chroni przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem i atakami sieciowymi.

Cena i dostępność

Motorola nie podała daty premiery nowego smartfona w Polsce, natomiast oficjalnie zapowiedziano, że zadebiutuje on w Indiach 3 października 2022 roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że tego samego dnia producent zaanonsuje go też w kraju nad Wisłą.

Jak wspomniałem, Motorola moto g72 pojawiła się już w ofercie sklepu RTV Euro AGD. Chociaż jeszcze nie można jej zamówić, to jednak znamy już jej cenę, która wynosi 1499 złotych. Smartfon ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Meteorite Grey oraz Polar Blue.

(źródło: Euro RTV AGD)

Zdecydowalibyście się na takiego średniaka, czy jednak poszukiwali smartfona w podobnym przedziale cenowym, ale oferującego obsługę sieci 5G?