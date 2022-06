Sony stworzy nowego pada do PlayStation 5

Rzadko się zdarza, żeby Sony tworzyło więcej niż jeden kontroler na generację sprzętu. A tu proszę – PlayStation 5 otrzyma zupełnie nowy pad, przeznaczony dla nieco bardziej profesjonalnych graczy.

Reklama

Dual Sense Pro?

Pomysł stworzenia profesjonalnego kontrolera do gier nie jest całkowicie nowy. Xbox chociażby sprzedaje pady Elite Series 2, które mają regulowany opór ruchu drążków, krótsze blokady spustów oraz wymienne gałki analogowe. Samą blokadę spustów też da się kontrolować, za pomocą suwaczka umieszczonego z tyłu kontrolera. Wbrew pozorom, wielu profesjonalnych graczy decyduje się na takie zakupy.

Nic więc dziwnego, że i PlayStation próbuje własnych sił w tym segmencie. Redakcja serwisu Try Hard Guides pochwaliła się tym, że otrzymała zdjęcia prototypu ulepszonego Dual Sense. Portal jednak mógł opublikować tę informację tylko pod warunkiem, że nie udostępni jeszcze tych zdjęć graczom.

Kontroler nosi kryptonim Hunt, a mówi się, że będzie mieć wymienne gałki analogowe. Jest to mała rewolucja, ponieważ pady Dual Sense są znane z częstego driftu drążków. Oznacza to, że nawet jeśli nie poruszamy gałką, to drążek potrafi samoistnie pokierować postacią w niepożądanym kierunku. Doświadczyłem tego na własnej skórze, wymieniając jeden z moich białych Dual Sense pod koniec tego roku. Dobrze, że pad był jeszcze objęty gwarancją!

Kontroler DualSense do PlayStation 5 (źródło: Sony)

Nowy pad do PlayStation 5

Oprócz wymiennych gałek analogowych, Dual Sense Pro miałby zastosować nieco lepsze – również wymienne – uchwyty, krótszą blokadę spustów oraz kilka dodatkowych, programowalnych spustów z tyłu kontrolera. Ten zachowa również najważniejsze cechy oryginalnego pada do PlayStation 5. Mowa tu o haptycznych wibracjach oraz adaptacyjnych triggerach, uwielbianych przez posiadaczy najnowszej konsoli Sony.

Czy taki kontroler jest dobrym pomysłem? Tak, jeśli tylko będzie to wytrzymały kawał bestii. Z konsolami PlayStation mam do czynienia od szaraka, a Dual Sense to pierwszy z kontrolerów, jaki kiedykolwiek mi się zepsuł jeszcze w trakcie trwania gwarancji.

Nowe wersje kolorystyczne są świetne, lecz podstawowy pad do PlayStation 5 powinien być przede wszystkim wytrzymały. Jeżeli wersja dla profesjonalistów ma być jedynie droższy, ale bardziej awaryjny, to na pewno nie tędy droga.