Midnight Black oraz Cosmic Red – oto nowe barwy kontrolerów Dual Sense dla PlayStation 5

Chciałoby się krzyknąć – nareszcie! Po tym jak internauci w setkach obrazów przerabiali nudną biel oryginalnego Dual Sense na coraz to bardziej wymyślne kolory, PlayStation się ugięło. Już w przyszłym miesiącu wypuści na rynek dwa nowe warianty kontrolerów nowej generacji.

I wtedy ujrzałem kosmos!

O ile Midnight Black to dość bezpieczna barwa dla kontrolera, tak Cosmic Red prezentuje się fantastycznie. Tutaj aż chciałoby się zażartować, że do pary brakuje tylko podobnych konsol, ale tym razem zlituję się nad Sony, które ostatnimi czasy i tak dość mocno obrywa w internecie.

Będąc jednak w pełni poważnym – nowe pady, które zostały dzisiaj zaprezentowane na blogu PlayStation, wyglądają fenomenalnie, zwłaszcza Cosmic Red. Warto zwrócić uwagę na to, że wykończenia przy gałkach analogowych pozostają przy nim czarne, co z pewnością podkreśla dynamikę kosmicznej czerwieni.

Co jak co, ale wypuszczanie tak pięknego Dual Sense w obecnej sytuacji PlayStation 5 to niemalże zbrodnia (źródło: PlayStation Blog)

Na zachodzie bez zmian

Poza tym jednak, nowe kontrolery będą oferować dokładnie te same funkcje, co pady Dual Sense dołączane razem z konsolami. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że obecnie cokolwiek PlayStation nie zrobi, to i tak zostanie zalane pytaniami o dostępność konsol.

Z drugiej strony, kontrolery działają także z pecetami. Jeden więc można zakupić teraz, a drugi do kompletu wpadnie już z konsolą. Niewątpliwą wadą takiego zakupu będzie jednak fakt, że żadna pecetowa gra nie będzie w stanie pokazać pełni możliwości Dual Sense, głównie z tego względu iż systemy Windows oraz Xbox nie wspierają jeszcze haptyki w pełni. Kompletne wrażenia zatem dostępne są tylko na PlayStation 5.

Co ciekawe, PlayStation na swoim blogu nie podało jeszcze konkretnej daty premiery nowych kontrolerów. Mam jednak nadzieję, iż nie oznacza to ich limitowanego nakładu, ponieważ bardzo poważnie zastanawiam się nad zakupem jednego z nich. Sony uspokaja, że brak konkretnej daty wynika z różnic między dostawami do wielu krajów, dlatego warto też rozglądać się za ofertą konkretnych sklepów.