Odbierz Supraland w Epic Games Store za darmo

Po tygodniach zagadek i tajemnic, Epic Games Store ponownie gra w otwarte karty. Gracze odbiorą zasłużoną, niezależną produkcję, która cechuje się przede wszystkim zróżnicowaną rozgrywką. Poznajcie Supraland!

Prawie jak Nintendo Land

Co się stanie, gdy połączymy takie marki jak Portal, The Legend of Zelda oraz Metroid? Otrzymamy wybuchową mieszankę oraz fantastyczną grę z perspektywy pierwszoosobowej. Supraland opiera się na zaawansowanej eksploracji środowiska, rozwiązywaniu dość unikatowych zagadek, a także intensywnej walce z przeciwnikami. Wszystko to umieszczone w uroczym, plastelinowym świecie, który może się podobać nawet największym malkontentom.

Nie bez powodu wspomniałem również o serii Metroid. Wysoka interaktywność środowiska oznacza również ogrom przedmiotów, dzięki którym dostaniemy się do niedostępnych wcześniej lokacji. Tak działają metroidvanie – jeżeli napotkamy na drodze blokadę, to oznacza iż musimy się cofnąć i poszukać magicznego artefaktu lub pójść gdzie indziej. Na wcześniejszą ścieżkę przyjdzie jeszcze czas.

Supraland to gra, która ukazała się pierwotnie 22 października 2020 roku. Obecnie jest również dostępna na konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One. W przypadku tej ostatniej cieszy również fakt, że tytuł ciągle możemy ograć w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Jeżeli z jakiegoś powodu nie odbieracie darmowych gier na Epic Games Store, być może warto dać szansę Supraland na platformie Microsoftu.

Spadek formy w Epic Games Store

Przez kilka ostatnich tygodni, otrzymywaliśmy znacznie więcej wysokobudżetowych tytułów w darmowej ofercie Epic Games Store. Mogliśmy pobrać takie klasyki jak Prey, Wolfenstein: The New Order, Maneater czy nawet Borderlands 3. Choć cenię sobie różnorodność gatunkową gier z Epic Games Store, trudno nie uznać Supraland za mały spadek formy.

Ostatecznie jednak – nie ma na co narzekać. To w końcu kolejna darmowa gra, którą możecie z łatwością przypisać do swoich kont na platformie Tima Sweeney’a. Macie na to czas do 23 czerwca, godziny 16:59. Po tym czasie – jak zwykle – pojawi się kolejny tytuł.

Jak sądzicie, kiedy Epic Games Store skończy rozdawać darmowe gry? Nie uważacie, że trwa to już troszeczkę za długo?