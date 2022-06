Kup samochód lub Tekken 2! Niecodzienna „okazja” w PlayStation Store

Pomyłki zdarzają się nawet najlepszym. Przekonali się o tym użytkownicy amerykańskiego PlayStation Store, którzy chcieli zakupić pewną klasyczną bijatykę z szaraka. Choć Tekken 2 (1995) był produkcją wspaniałą, na pewno nie jest wart aż tyle pieniędzy.

Bo klasykę trzeba cenić

Sprawcą zamieszania jest odświeżone PlayStation Plus, które tydzień po tygodniu pojawia się w kolejnych regionach świata. 13 czerwca 2022 roku usługa zadebiutowała w Ameryce Północnej i Południowej, wprowadzając niemały chaos na serwerach platformy Jima Ryana. Choć wiele ze skutków tego szaleństwa widać jedynie w kodzie strony, jeden z nich można dostrzec gołym okiem.

Wyobraźcie sobie, że na obecną chwilę Tekken 2 kosztuje w amerykańskim PlayStation Store aż 9999 dolarów (równowartość ~45000 złotych)! Jest to oczywiście błędna cena, a Sony zablokowało już możliwość zakupienia gry za tę horrendalną kwotę. Złośliwi powiedzą, że firmie wyczerpały się cyfrowe kopie i teraz musi dorobić kolejne. Jestem ciekawy, czy znalazła się choćby jedna osoba, dla której nietypowy koszt nie stanowił żadnego problemu.

Tekken 2 to jedna z najlepszych bijatyk w portfolio klasycznego PlayStation. Taki błąd to jednak gruba przesada! (źródło: PlayStation Store US)

Nowe PlayStation Plus rozczarowuje

Muszę przyznać, iż liczyłem na to, że wraz z premierą w Ameryce Północnej, lista klasycznych gier w PlayStation Plus Premium poprawi się znacząco. Niestety, liczby emulowanych klasyków mówią za siebie. 13 gier z PS1, 24 produkcje z PS2 oraz – uwaga – zaledwie jeden tytuł na PSP.

W przypadku biblioteki PlayStation 2 nie podjęto żadnych dodatkowych wysiłków. Znajdujące się tam pozycje były już wcześniej wydane w ramach programu PS2 on PS4 Classics. Jest to niesamowicie irytujące, ponieważ Sony ma fantastyczny katalog gier wydanych na starszych konsolach, do których japońska firma ma pełnię praw wydawniczych.

Taka taktyka ma jednak sens dla Jima Ryana. Dlaczego miałby wrzucić wszystko do subskrypcji od razu, skoro może robić to stopniowo, wyciskając tym samym więcej pieniędzy z abonentów. Z drugiej jednak strony chciałbym, aby moje PlayStation 5 było maszyną obsługującą wszystkie pięć generacji gier. Niestety, Tekken 2 to zdecydowanie za mało. Cytując klasyka, no to sobie jeszcze poczekam!