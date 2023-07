Fani metalu, oto dwa nowe tablety, które mogą się Wam spodobać

Miłośników egzotycznych tabletów zapraszamy na premierę dwóch nowych modeli Doogee. Oba mają sprawiającą wrażenie produktu premium, metalową obudowę. A wcale nie są takie drogie.

Wygląd w sam raz na kanapę

Firma Doogee zaprezentowała dwa nowe tablety, które kierują do młodego użytkownika. Do zakupu zachęcać ma niewygórowana cena oraz dobry projekt obudowy, przyciągający uwagę wykorzystanym materiałem. Doogee zastosowało bowiem w tabletach metal, co jest raczej domeną droższych konstrukcji.

Doogee T10S Doogee T20S

Tańszy z modeli, T10S wykorzystuje 10,1-calowy ekran Full HD z certyfikatem TÜV SÜD oraz 1.6-gigahercowy procesor Unisoc T606. Do tego mamy 6 GB RAM DDR4X (z możliwością wykorzystania dodatkowych 5 GB z pamięci masowej) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.1. W obudowie znalazło się miejsce dla portu na kartę pamięci do 1 TB.

Na froncie urządzenia zamontowano aparat 5 Mpix, z kolei z tyłu znajdziemy kamerę 8 Mpix. Urządzeniem zarządza Android 13, a całość, wraz z baterią 6000 mAh, zamknięto w metalowej obudowie o grubości 8,4 mm.

Doogee T10S (fot. Doogee)

Drugi z modeli, czyli T20S, jest bardziej zaawansowany. Wyposażono go w lepszy wyświetlacz – 10,4-calowy panel działający w rozdzielczości 2K. Pojawił się też wyżej taktowany procesor (2.0 GHz) Unisoc T616, a także większa pamięć operacyjna – 8 GB. Podstawa pamięci ROM jest identyczna – 128 GB, z możliwością rozszerzenia przez kartę o kolejne 1 TB.

Mimo że rzecz zasilana jest przez baterię o wyraźniej większej pojemności (7500 mAh), to T20S nie jest grubszy. Wręcz przeciwnie – mierzy 7,9 mm, a jego obudowa także jest z metalu.

Niedrogo, jak na metalowe tablety

Doogee T10S dostępny jest w wersji czarnej, turkusowej i błękitnej, a Doogee T20S w opcji czarnej, szarej i turkusowej. Oba znajdziemy na oficjalnej stronie producenta.

Ich ceny to:

199 dolarów (~805 złotych) za Doogee T10S,

299 dolarów (~1210 złotych) za Doogee T20S.

Zaopatrując się w urządzenia bezpośrednio ze sklepu Doogee, dostaniemy dodatkową zniżkę. Wysyłki planowane są na 20 lipca.