Klasyczny Minecraft za darmo!

Minecraft, czyli kultowe „układanie klocków”, przez ostatnie 12 lat zdążył zdobyć miliony fanów, a w sukcesie tej produkcji nie przeszkadzał nawet fakt, że była płatna. Teraz jednak w klasyczną wersję będzie można zagrać za darmo.

Minecraft Classic za darmo

O Minecrafcie słyszał zapewne każdy fan gamingu i nie ma w tym nic dziwnego. Z pozoru niby prosta gra zdążyła przez ostatnie 12 lat zebrać wokół siebie ogromną społeczność. Zresztą deweloperzy dalej zapewniają jej aktualizacje, wprowadzają zmiany, a także tworzą tytuły w tym samym uniwersum, jak np. recenzowane przeze mnie Minecraft Legends.

Takie budowle można stworzyć w Minecrafcie

Jeżeli ktoś nie miał okazji dotychczas poczuć klimatu Minecrafta, albo czasem chce zagrać na innym, słabszym sprzęcie lub w podróży, to na pewno się ucieszy z wiadomości, że od teraz gra Microsoftu jest dostępna za darmo i to w dodatku w przeglądarce! Co trzeba zrobić, żeby móc zagrać w ten tytuł?

Jak zagrać za darmo w Minecraft Classic?

Aby zagrać za darmo w Minecraft Classic trzeba po prostu spełnić kilka podstawowych warunków. Microsoft zdecydował się udostępnić grę bez opłat, więc należy jedynie upewnić się, że mamy stały dostęp do sieci, a także aktualną przeglądarkę internetową (na komputerze lub w telefonie). Następnie należy przejść na stronę Minecraft Classic, gdzie automatycznie zostanie wygenerowany dla nas świat.

7.5 Ocena

Fani modów do MC będą jednak zawiedzeni, ponieważ gra nie obsługuje na ten moment modów i raczej prędko się to nie zmieni. Microsoft zdecydował się na udostępnienie klasycznej wersji gry, więc szybko swojej polityki nie zmieni. Gracze mogą spodziewać się tutaj retro grafiki, kilku archaicznych rozwiązań, a także klasycznego, starego sterowania.

Same podstawy rozgrywki się jednak nie zmieniły i dalej mamy za zadanie eksplorować świat, zbudować swoją bazę wypadową oraz po prostu przetrwać, co wcale nie będzie takie proste, jak mogłoby się wydawać.