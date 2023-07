Odradzałbym aktualizację Fitbit Charge 5. Wcale nie ulepsza opaski – wręcz ją psuje

Przynajmniej w założeniu, aktualizacje systemowe urządzeń mobilnych mają przynosić nowe funkcje, zwiększać stabilność oprogramowania i poprawiać stan zabezpieczeń. No chyba że mówimy o aktualizacji Fitbit Charge 5. Bo wtedy to nie.

Lojalnie ostrzegamy

Fitbit jest uznanym producentem elektroniki noszonej. Z pewnością nie tak popularnym jak Xiaomi czy Huawei, ale ma oddane grono fanów, którzy z przyjemnością korzystają z kolejnych generacji opasek fitness tej firmy. Nie bez powodu zresztą – w naszej recenzji model Charge 5 zyskał solidne 8/10 punktów, co zyskuje na pochwałę, mimo pewnych wad.

Lista tych wad może drastycznie się zwiększyć przez ostatnią aktualizację. Około dwa tygodnie temu Fitbit zaczął rozsyłać nowy update dla tego smartbanda. Opisano go numerem 194.61. Względnie niewielka paczka danych miała za zadanie dorzucić wszystkie tryby ćwiczeń do trackera w aplikacji, sprawić, że wyniki dzienne byłyby widoczne bezpośrednio na ekranie opaski (tylko dla klientów Fitbit Premium), poszerzyć liczbę obsługiwanych języków i dodać kilka nowych tarcz zegara do wyboru.

Okazuje się, że gdzieś w kodzie aktualizacji zakradły się błędy. Po zainstalowaniu jej bateria opaski bardzo szybko się rozładowuje. Zamiast kilku dni na jednym ładowaniu w wielu wypadkach smartband działa jeden dzień, a nawet mniej. Co gorsza, w niektórych wypadkach Fitbit Charge 5 zacina się na amen.

Fitbit Charge 5 (fot. Tabletowo.pl)

Fitbit Charge 5 zagrożony

Największy problem mają ci, którzy kupili opaskę niedługo po jej premierze. Mamy do czynienia ze sprzętem z 2021 roku, a producent oferuje tylko 1 rok gwarancji. Biorąc pod uwagę, że przyczyną problemów ewidentnie jest producent, ci, którzy skończyli z „uceglonym” smartbandem, powinni otrzymać od firmy nówki sztuki. Na tym polega odpowiedzialność.

Jeśli jesteście posiadaczami Charge 5, a aktualizacja jeszcze nie zainstalowała się na urządzeniu, mądrym posunięciem byłoby wyłączenie go. Poprawki pobierają się na smartband automatycznie, więc nie będziemy w stanie powstrzymać aktualizacji, jeśli cały czas będziemy w zasięgu sieci.

Jeśli jednak aktualizacja już pobrała się nam na opaskę, można spróbować podjąć kroki zasugerowane na stronie wsparcia Fitbit. Zawsze to jakaś opcja.