Play wprowadził świetne udogodnienie dla klientów

Wszyscy operatorzy starają się, aby ich klienci byli jak najbardziej zadowoleni ze świadczonych przez nich usług. Play w tym celu dynamicznie rozbudowuje swoją sieć, a teraz poinformował o kolejnym udogodnieniu, które ułatwi życie użytkownikom internetu światłowodowego.

Nowe funkcje w aplikacji Play24 dla klientów internetu światłowodowego

Jeśli jesteście klientami tego operatora, istnieje szansa, że korzystacie już z aplikacji Play24, ponieważ można w niej sprawdzić i zrobić wiele rzeczy, w tym podejrzeć zużycie internetu i wysokość rachunku oraz opłacić fakturę za usługi i doładować numer na kartę. Jeśli jednak jeszcze jej nie macie, to wprowadzone przez telekom udogodnienia mogą Was przekonać do zainstalowania tego programu.

Operator poinformował bowiem, że w aplikacji pojawił się nowy przycisk z napisem SPRAWDŹ przy internecie światłowodowym. Wprowadzona nowość jest bowiem przeznaczona dla klientów, którzy go posiadają (z kilkoma wyjątkami, o których za chwilę). Co można teraz „sprawdzić” za pośrednictwem tego programu? Bardzo dużo rzeczy.

Przede wszystkim nowa sekcja pozwala sprawdzić, czy router działa poprawnie i ma połączenie z internetem, a także wykonać test prędkości łącza. Na tym „sprawdzanie” się kończy, ale nie funkcjonalność tego rozwiązania, ponieważ operator umożliwia też zdalne zrestartowanie routera oraz zmianę nazwę sieci Wi-Fi i hasła do Wi-Fi. Ponadto znajdziecie tam informacje, w jaki sposób możecie skontaktować się z Play, jeśli będziecie potrzebowali dodatkowego wsparcia.

Jak jednak zostało wspomniane, niestety nie wszyscy mogą skorzystać z nowej funkcjonalności aplikacji Play24. Nie jest ona dostępna dla klientów światłowodu UPC i osób z usługą na sieci Vectra oraz użytkowników modemu marki Tatung i własnych routerów. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że ww. funkcje są dostępne w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

źródło: Blog Play

Co jeszcze trzeba wiedzieć o nowych funkcjach w aplikacji Play24?

Operator przygotował krótkie FAQ z odpowiedziami na pytania, które mogą się pojawić w związku z wprowadzeniem nowej funkcjonalności do aplikacji. Play uznał, iż klienci powinni wiedzieć, że: