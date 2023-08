Nowa Motorola edge 40 neo ma być „czarną pięknością”

Ktoś tam opracowujący karty produktów będzie musiał tłumaczyć się Motoroli ze swojej pomyłki. Włoska wersja pewnego dużego sklepu niechcący podpowiedziała nam, czego spodziewać się po nowym modelu edge 40 neo, którego premiera już niebawem.

Motorola edge 30 neo – kompaktowa i fajna

Gdy w naszej redakcji pojawiły się dwie Motorole – edge 30 neo oraz edge 30 fusion, i do testów przypadł mi ten drugi model, nie ukrywam, że trochę zazdrościłem Kasi możliwości przetestowania tańszego urządzenia. Nie zrozumcie mnie źle – Motorola edge 30 fusion była smartfonem, który wspominam naprawdę ciepło, ale Motorola edge 30 neo urzekła mnie ciekawymi kolorami obudowy i bardziej kompaktowymi rozmiarami.

Motorola edge 30 neo (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Minął już niemal rok od premiery obu Motoroli – najwyższy czas, aby zaprezentować następców. Choć jeszcze nie mieliśmy oficjalnej prezentacji żadnego z nich, nie oznacza to, że nie możemy zebrać do kupy wszystkiego, co już wiemy na temat modelu edge 40 neo.

Specyfikacja smartfona Motorola edge 40 neo ujawniona przed oficjalną premierą

Tym razem nie będziemy mogli pochwalić serii edge neo za „mały” ekran – ten urósł bowiem z przekątnej 6,28 do 6,55 cala. Ostała się za to rozdzielczość Full HD+, a maksymalna częstotliwość odświeżania ekranu wynosi teraz 144 Hz.

Duże zmiany zaszły również w kwestii tego, co pracuje w środku. Układ mobilny Snapdragon 695 5G Qualcomma ustąpił miejsca rozwiązaniu MediaTeka, modelowi Dimensity 1050. Przedpremierowe informacje wspominają też o konfiguracji z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Dla przypomnienia – najpotężniejsza Motorola edge 30 neo występowała w kombinacji 8 GB + 256 GB.

Zmiany dotkną również sekcję aparatów. Choć nie wiemy jeszcze nic o specyfikacji przedniej kamerki, to włoski Amazon wspomina o głównym obiektywie z matrycą 50 Mpix oraz dodatkowym „oczku” z sensorem 13 Mpix (najprawdopodobniej chodzi o ultraszeroki kąt). Oprócz tego zobaczymy akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 68 W, certyfikat wodoszczelności na poziomie IP68, modem 5G oraz takie oczywistości, jak obsługa Wi-Fi, Bluetooth, port USB-C czy Androida 13 na pokładzie.

Włoski Amazon sugeruje również, że premiera urządzenia ma odbyć się na Półwyspie Apenińskim 15 września 2023 roku. Cena? Sugerowane już od jakiegoś czasu 399 euro. Niewykluczone, że powróci też współpraca z Pantone w kwestii obudowy – karta Motoroli edge 40 neo sugeruje obecność wariantu kolorystycznego „Black beauty”, który występuje w palecie firmy.