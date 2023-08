Klienci UPC płacili za usługi, których nie chcieli. UOKiK stawia zarzuty

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce UPC Polska. Chodzi o sytuacje, gdy w ramach opcji „Więcej korzyści dla Ciebie” klienci płacili więcej, otrzymując w zamian dodatkowe usługi, których jednak nigdy nie zamawiali. O co chodzi dokładnie i jakie konsekwencje mogą czekać firmę?

Zresetujesz modem – zapłacisz więcej. Pamiętacie tę akcję UPC?

Wątpliwości UOKiK budzi sytuacja związana z prowadzoną przez firmę akcją „Więcej korzyści dla Ciebie”, która wydarzyła się na długo przed przejęciem UPC przez Play, ponieważ mowa tutaj o sytuacji, która zaczęła się już w lutym 2019 roku i trwała aż do 1 kwietnia 2022 roku. O co chodzi dokładnie?

W zeszłym roku informowaliśmy Was o naprawdę dziwnym posunięciu ze strony UPC, które w zasadzie można streścić do dość krótkiego sloganu „zresetujesz modem – zapłacisz więcej”. Przypomnijmy, o co dokładnie chodziło. Klienci UPC otrzymywali wówczas wiadomości, w których operator proponował przyspieszenie prędkości internetu za jedyne 8 złotych miesięcznie. Oferta była dostosowywana indywidualnie, a więc niektórzy mogli liczyć na zwiększenie prędkości do 500 Mbit/s, inni zaś do aż 750 Mbit/s. Dość dziwny w całej sprawie był jednak fakt, że taka usługa miała zostać aktywowana automatycznie po 1 lutego 2022 roku, jeśli klient zresetuje modem, czyli po prostu wyłączy i włączy go ponownie.

W związku z tą sytuacją abonenci mieli możliwość całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką, zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem lub korzystać z oferty, przy czym mieli w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej za pomocą formularza na specjalnie przygotowanej stronie internetowej, a następnie otrzymać zwrot różnicy w abonamencie. UOKiK zauważa jednak, że w każdym z tych przypadków to na klientów został nałożony obowiązek rezygnacji z usług, których nigdy nie zamawiali.

Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi. Pamiętajmy, iż włączenie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy, musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów, a brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi. Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę, po czym zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

źródło: UOKiK

UOKiK stawia zarzuty

W ocenie Prezesa UOKiK działania, jakich dopuściło się UPC Polska w umowach zawieranych z konsumentami, są prawnie zakazane. Program „Więcej korzyści dla Ciebie” wprowadził usługi o odmiennych parametrach niż te, które zamówili klienci podczas podpisywania umów. Były to dla nich zupełnie nowe produkty. Co istotne, przedsiębiorca nie otrzymał zgody klientów na ich uruchomienie. Urząd podkreśla, że brakowało również wyraźnego oświadczenia woli ze strony klientów dotyczącego naliczania dodatkowych opłat.

Co grozi UPC za takie działania? W komunikacie UOKiK możemy przeczytać, że zgodnie z art. 5 Ustawy o Prawach Konsumenta, jeśli zarzuty się potwierdzą, to firmę może czekać kara za „spełnienie przez przedsiębiorcę świadczenia niezamówionego przez konsumenta” wynosząca nawet 10% rocznego obrotu.

Warto przypomnieć, że już w zeszłym roku UPC Polska zostało ukarane przez UOKiK. Wówczas spółka musiała zapłacić 12,5 mln złotych kary. Dodatkowo została zobowiązana do zwrócenia swoim klientom nienależnie pobranych opłat. Wówczas sytuacja dotyczyła naliczania wysokich, dodatkowych opłat w sytuacji, gdy klient chciał rozwiązać umowę z firmą.