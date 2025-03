PlayStation szuka betatesterów – nie musisz jednak mieć PS5

Ci, którzy czują się zżyci z konsolowym ekosystemem Sony, wkrótce zyskają nowe możliwości współpracy z japońskim gigantem. Zapowiedziano inicjatywę Beta Program at PlayStation, która może przyciągnąć nową grupę testerów.

Testuj dla PlayStation

To, że producenci testują rozwiązania przed pełnym wdrożeniem, jest oczywiste. Nie wszystko da się jednak sprawdzić w „warunkach firmowych” – czasami potrzebny jest feedback od osób o bardziej zróżnicowanych sprzętach, korzystających z urządzenia w inny sposób lub – w przypadku rozwiązań sieciowych – wytrzymałość serwerów można ocenić dopiero po zaproszeniu większej grupy badawczej.

Przez lata PlayStation szukało chętnych do wejścia w rolę testera w ramach różnych programów beta. Całości brakowało jednak skupionej formy i bardziej scentralizowanego podejścia. Nowa inicjatywa Sony może być nowym rozdziałem dla tych, którzy chcieliby pomóc w rozwoju japońskiego, gamingowego ekosystemu.

Czym jest Beta Program at PlayStation?

Według oficjalnej strony projektu, chętni do wzięcia udziału w Beta Program at PlayStation będą mogli sprawdzać nie tylko gry – firma przewiduje, że fani-betatesterzy będą mogli przyjrzeć się nowym funkcjom konsoli i jej oprogramowaniu, pomogą rozwijać i ulepszać aplikację mobilną oraz wesprą kształtowanie oficjalnej strony poświęconej „plejakowi”.

A co z grami, zapytacie? Tu kryje się małe zaskoczenie. W inicjatywie Beta Program at PlayStation wezmą udział nie tylko właściciele PS5 – Sony chce skorzystać z pomocy graczy na PC. Zważywszy na fakt, że „pececiarze” zyskali w ostatnich latach dostęp do m.in. Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok czy Marvel’s Spider-Man 2, a w kwietniu pojawi się The Last of Us Part 2 Remastered, decyzja giganta nie powinna nikogo dziwić.

Jeżeli chcecie mieć wpływ na rozwój PlayStation, do Beta Program at PlayStation możecie zapisać się już teraz. Musicie jednak:

mieć ważne konto PlayStation Network bez ograniczeń lub naruszeń regulaminu,

mieszkać w regionie, w którym dostępna jest inicjatywa Beta Program at PlayStation (pokrywa się ona z zasięgiem sieci PSN),

spełniać wymogi wiekowe obowiązujące w danym regionie,

wyrazić zgodę na warunki programu.

Do Beta Program At PlayStation zarejestrujecie się w tym miejscu. Stronę przygotowano w języku polskim, więc nie powinniście mieć problemu z przejściem przez kolejne kroki.