UOKiK nałożył potężne kary na Media Expert, RTV Euro AGD i Media Markt. Powodem ekspresy do kawy

Minął prawie rok od rozpoczęcia postępowania w sprawie ekspresów do kawy importowanych przez spółkę Jura Poland. Zarzuty zostały potwierdzone, a UOKiK nałożył wysokie kary również na znane w Polsce sklepy z elektroniką, w tym na Media Expert, RTV Euro AGD czy Media Markt.

UOKiK wydał decyzję w sprawie „ekspresowej zmowy”

W maju 2024 roku UOKiK wziął pod lupę wyłącznego importera ekspresów do kawy marki Jura. Okazało się, że spółka Jura Poland wraz z oficjalnymi dystrybutorami i jednocześnie sprzedawcami detalicznymi stosowały nielegalne praktyki ustalania cen. Prezes postanowił przyjrzeć się nie tylko działaniom samego importera, ale także największym sprzedawcom elektroniki w Polsce, którzy nie zgłosili nieprawidłowych działań.

Teraz przedstawiono wyniki przeprowadzonego postępowania antymonopolowego, w którym wykazano, że zarówno spółka, jak i sprzedawcy zawarli porozumienie ograniczające konkurencję. Zebrane materiały dowodowe wskazują, że przedsiębiorcy uzgodnili między sobą najniższe możliwe ceny odsprzedaży ekspresów i akcesoriów, a sklepy nie mogły sprzedawać urządzeń taniej.

Decyzja w sprawie ekspresów do kawy Jura (źródło: UOKiK)

Jura Poland, Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD ukarane przez UOKiK

„Ekspresowa zmowa” dotyczyła zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych, a także ewentualnych akcji promocyjnych lub gratisów przekazywanych konsumentom. Co więcej, udowodniono, że porozumienie między firmami trwało prawie 10 lat – co najmniej od lipca 2013 roku aż do listopada 2022 roku.

Okazuje się, że spółka Jura Polska nieustannie sprawdzała ceny ekspresów poszczególnych dystrybutorów i od razu interweniowała, jeśli próbowano sprzedać je taniej. Importer za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, WhatsAppa i wiadomości SMS informował o konsekwencjach, np. wstrzymaniu dostaw lub rozwiązaniu umowy.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył łącznie ponad 66 milionów złotych kar. Ich wysokość jest różna dla poszczególnych przedsiębiorców i prezentuje się następująco:

Terg (Media Expert, Electro, Avans) – 30065250 złotych;

Jura Poland – 12212000 złotych;

Euro-net (RTV Euro AGD, OleOle!) – 10500450 złotych;

Media Saturn Online (Media Markt – sklep internetowy) – 6772000 złotych;

Media Saturn Holding Polska (Media Markt – sklepy stacjonarne) – 6549000 złotych.

Dodatkowo nałożono też karę w wysokości prawie 250 tysięcy złotych na Joannę Luto, czyli prezes zarządu Jura Polska, która była osobą odpowiedzialną za niedozwolone ustalanie cen.

Decyzja Prezesa UOKiK-u nie jest prawomocna i można się od niej odwołać w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.