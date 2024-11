Klienci UPC stracą dostęp do kolejnej usługi. Play robi porządki

Nieuchronnie zbliża się koniec platformy UPC TV GO. Play ogłosił, że niebawem całkowicie wygasi usługę. Czy subskrybenci mogą otrzymać w zamian dostęp do innego serwisu?

UPC TV GO odejdzie w zapomnienie

UPC Polska zostało oficjalnie przejęte przez Play w kwietniu 2022 roku. W ciągu tych ponad dwóch lat klienci doświadczali kilku zmian, a temat „śmierci” UPC wraca jak bumerang, o czym wspominaliśmy już w zeszłym roku. Przez ten czas sukcesywnie likwidowano większość salonów czy wygaszano aplikacje i serwisy. Teraz okazuje się, że operator przygotowuje się do wyłączenia kolejnej usługi.

Play ogłosił, że niebawem wygasi UPC TV GO, czyli platformy, która oferuje telewizję online oraz wideo na żądanie. Z serwisu można korzystać za pośrednictwem smartfonów, tabletów i telewizorów z Android TV. Użytkownicy – w zależności od abonamentu – mają dostęp do nawet 160 kanałów telewizyjnych, filmów i seriali, a także możliwości oglądania programów do 7 dni wstecz. Klienci mogą też planować nagrywanie na dekoderze. Teraz okazuje się, że UPC TV GO zniknie z listy usług i to już z końcem lutego 2025 roku.

Czy użytkownicy usługi UPC otrzymają dostęp do innej platformy?

Jak donosi portal Wirtualne Media, przedstawiciele Play dopiero zastanawiają się, jaka usługa mogłaby zastąpić obecnie działającą platformę. Jednym z rozwiązań jest zaproponowanie subskrybentom serwisu podobnego do Play Now.

Z kolei użytkownicy Play Now, za pośrednictwem forum.satkurier.pl, przekazali informacje na temat zmiany w procesie logowania. Zauważono, że logowanie może odbywać się teraz na dwa sposoby – jako Klient Play lub jako Klient Usług Multimedialnych, jednak na ten moment nie jest możliwe zalogowanie się w tej drugiej opcji za pomocą danych z UPC TV GO. Nie wiadomo więc, czego powinni się spodziewać obecni użytkownicy wygaszanej platformy.

Jednocześnie Play zachęca dotychczasowych abonentów UPC Polska do migracji, co jednak może być problematyczne i jest związane m.in. z koniecznością wymiany dekodera. Niedawno wspominaliśmy, że Play wymienia własne dekodery TV 4K BOX na Play BOX TV z Android TV. Firma dostosowała się również do postanowień UOKiK-u w sprawie programu „Więcej korzyści dla Ciebie” – byli subskrybenci usługi, którym w zamian za podwyższenie abonamentu wydłużono listę kanałów telewizyjnych lub zwiększono prędkość przesyłu danych, mogą otrzymać rekompensatę.