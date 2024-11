Najbardziej wypasiona opaska Xiaomi dotarła do Europy

Wypasiona opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro dotarła wreszcie do Europy. Nie ma jej jeszcze w polskich sklepach, ale lada chwila powinno się to zmienić. Tymczasem spójrzmy, ile kosztuje to urządzenie i co oferuje w zamian.

Europejska premiera Xiaomi Smart Band 9 Pro – cena na granicy akceptowalności

Opaska Xiaomi Smart Band 9 Pro została zaprezentowana pod koniec października 2024 roku, ale początkowo jej dostępność była ograniczona do Chin. Z czasem trafiła też do Japonii i Wielkiej Brytanii, a teraz oficjalnie za sobą ma już premierę w Unii Europejskiej. Urządzenie jest dostępne do kupienia w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Holandii.

W zależności od kraju, europejska cena Xiaomi Smart Band 9 Pro waha się między 70 a 80 euro, co przy obecnym kursie stanowi równowartość ~300-350 złotych. Mniej więcej takiej samej ceny można spodziewać się w Polsce – choć żadna oficjalna zapowiedź jeszcze nie padła, premiera w czterech krajach w UE pozwala spodziewać się, że urządzenie dotrze na nasz rynek lada moment.

Taka jest specyfikacja Xiaomi Smart Band 9 Pro w wersji globalnej

Dziewiątka z dopiskiem Pro to najlepsza opaska sportowa w tegorocznej ofercie Xiaomi. Została wyposażona w 1,74-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz i automatycznie regulowanej jasności sięgającej 1200 nitów. Zapewnia wysoką szczegółowość obrazu i bezproblemową widoczność nawet w słoneczny dzień.

Xiaomi Smart Band 9 Pro (fot. Xiaomi)

Dużym atutem urządzenia jest również długi czas działania, dochodzący do 21 dni między ładowaniami (lub 10 dni – w trybie Always-on Display). Warto też zwrócić uwagę na obecność modułu GPS. Ogólnie ma także NFC, ale niestety nie w wersji, która trafiła do Europy, więc na płatności zbliżeniowe nie ma co liczyć.

Czego zatem można oczekiwać? Ano chociażby całkiem precyzyjnych pomiarów pulsu, natlenienia krwi, czasu i jakości snu oraz monitorowania treningów w 150 dyscyplinach (z czego 6 wykrywa automatycznie). Nie brakuje też szeregu dodatkowych funkcji, takich jak powiadomienia z telefonu, prognoza pogody, sterowanie odtwarzaczem muzycznym czy alarm i kalendarz.

Wszystko to zaś zostało zamknięte w aluminiowej obudowie o grubości niespełna 11 mm, dostępnej w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej i różowej. Xiaomi Smart Band 9 Pro nie boi się też wody, spełniając wymogi klasy 5 ATM.

Aktualnie na polskim rynku dostępny jest podstawowy model Xiaomi Smart Band 9 bez modułu GPS, z mniejszym ekranem i mniej pojemnym akumulatorem (choć czas pracy również dochodzi do trzech tygodni). Poza tym jednak oferuje podobne możliwości, a kosztuje zdecydowanie mniej.