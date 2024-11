Samsung zaprezentował Gauss 2. Co potrafi jego nowy model sztucznej inteligencji?

Samsung Gauss 2 to nowa, druga generacja modelu sztucznej inteligencji producenta z Korei Południowej. Stworzona technologia charakteryzuje się ulepszoną wydajnością, efektywnością i różnorodnością zastosowań. Jakie ma możliwości?

Gauss 2 to sztuczna inteligencja Samsunga nowej generacji

Podczas zeszłorocznego wydarzenia AI Forum 2023 koreański gigant technologiczny zaprezentował własny, zastrzeżony, generatywny model sztucznej inteligencji Gauss. Samsung nazwał swoją technologię na cześć niemieckiego matematyka, astronoma i fizyka Johanna Friedricha Carla Gaussa, gdyż stworzona przez tego naukowca teoria rozkładu normalnego stanowi podstawę modelu AI.

Rok 2024 pozwolił na ulepszenie Gaussa i opracowanie jego drugiej generacji, co zaprezentowano na konferencji Samsung Developer Conference Korea 2024 (SDC24 Korea). Gauss 2 został podzielony na trzy odrębne modele, które sprawdzą się podczas różnych działań.

Samsung Gauss 2 – trzy modele przeznaczone do odrębnych czynności

Model Compact jest niewielkim modelem dedykowanym do wydajnej i zoptymalizowanej pracy, który ma sprawdzić się nawet w ograniczonych środowiskach obliczeniowych. Z kolei wersja Balanced to równowaga pomiędzy szybkością działania modelu, wydajnością oraz efektywnością, natomiast model Supreme pozwala na wykorzystanie największych możliwości i najwyższej wydajności modelu. Wariant ten został oparty o technologię Mixture of Experts. Modele Balanced oraz Supreme oferują od 1,5 do 3 razy szybszą prędkość przetwarzania w porównaniu do wiodących modeli AI typu open source.

Samsung Gauss 2 ma obsłużyć od 9 do 14 języków oraz różne języki programistyczne. Technologiczny gigant opracował własne techniki, które zajmują się trenowaniem stworzonych modeli językowych. Od zeszłego roku technologia pierwszej generacji była wykorzystywana jako wewnętrzny asystent kodowania code.i, teraz zaś model wspiera jednostki biznesowe oraz zagraniczne instytuty badawcze. Wśród zadań asystenta znalazły się różnorodne zadania biurowe, w tym podsumowywanie dokumentów, tworzenie tłumaczeń czy też generowanie wiadomości e-mail.

Podczas konferencji wspomniano też o dalszych planach przedsiębiorstwa, w tym wdrażaniu funkcji sztucznej inteligencji m.in. na platformie inteligentnego domu SmartThings i w ekosystemie opieki zdrowotnej oraz ulepszeniu asystenta kodowania code.i.