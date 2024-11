Przesiadka na nowy smartfon z Androidem będzie jeszcze prostsza

Google poinformowało, że zamierza wdrożyć kolejne ulepszenia do systemu Android. Dzięki nim przenoszenie danych, aplikacji oraz logowanie się do nich na nowym smartfonie będzie prostsze niż kiedykolwiek.

Google ponownie ulepsza Androida

Android 15 został oficjalnie zaprezentowany w październiku 2024 roku, a Google już pracuje nad jego kolejną wersją, która ma m.in. pozwolić na wygodne udostępnianie dźwięku. Teraz przedsiębiorstwo ogłosiło, że udoskonali proces konfiguracji nowych smartfonów.

Nowe urządzenie mobilne w pierwszej chwili zazwyczaj bardzo nas cieszy. Jednak samo przenoszenie danych, dostosowywanie ustawień sprzętu, instalowanie aplikacji czy logowanie się często spędza sen z powiek oraz wiąże się z długotrwałym procesem, a zdarza się, że nawet z irytacją. Google chce to uprościć.

Te funkcje Androida przydadzą się przy zmianie telefonu

Google, chcąc ułatwić życie szczęśliwym posiadaczom nowego smartfona, stworzyło funkcję Android Switch. Dzięki niej przeniesienie obecnych ustawień, w tym informacji o sieci Wi-Fi, blokadach ekranu oraz koncie Google, jest jeszcze prostsze. Opcja ta ma pomóc w łatwym skonfigurowaniu nowego urządzenia i poznaniu jego funkcji.

Technologiczny gigant z Mountain View przeprowadzi też proces przesyłania danych ze smartfona z systemem iOS na urządzenia z Androidem. Jak zaznaczono w komunikacie, transfer danych za pomocą kabla przyspieszono o 40% względem 2023 roku.

Google rozwiązało także problem osób, które chcą wypróbować nowy smartfon bez przenoszenia danych oraz szybko przejść przez proces wstępnej konfiguracji. Aby później przenieść dane, wystarczy przejść do Ustawień, połączyć się ze starym urządzeniem oraz wybrać dane i informacje do przeniesienia. Funkcja ta póki co jest dostępna w smartfonach Pixel 9, jednak w 2025 roku ma także trafić do urządzeń z Androidem, oferowanych przez innych producentów.

Technologiczny gigant oferuje też opcję ekspresowej konfiguracji. Pozwala ona przenieść informacje zapisane lokalnie w pamięci starego urządzenia bez danych, które są już zapisane w chmurze.

W 2024 roku Apple umożliwiło też korzystanie ze standardu RCS na iPhone’ach. Dzięki temu posiadacze smartfonów z Androidem mogą m.in. bez problemu przesyłać zdjęcia o wysokiej rozdzielczości do swoich znajomych czy rodziny (korzystających ze sprzętów z iOS).

Automatycznie logowanie w aplikacjach na Androidzie

Nowe funkcje trafiają także w ręce deweloperów. Google ma pozwolić na dostosowanie aplikacji w taki sposób, aby użytkownicy zmieniający smartfon byli do nich automatycznie zalogowani na nowym urządzeniu. Będzie to możliwe poprzez funkcję Przywracania poświadczeń (ang. Restore Credentials) Opcja ta ma być dostępna w interfejsie API Menedżera poświadczeń, który odpowiada m.in. za klucze dostępu i proces logowania. Na ten moment interfejs jest dostępny w wersji deweloperskiej oraz skierowany do urządzeń z Androidem 9 lub nowszym.