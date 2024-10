Jesteś klientem UPC? Możesz dostać odszkodowanie od Play!

Play dostosowuje się do decyzji UOKiK w sprawie podwyższenia abonamentu UPC. Konsumenci mogą sami zdecydować, czy nowe warunki im odpowiadają. Obecni i byli klienci otrzymają również rekompensatę.

Play dostosowuje się do decyzji UOKiK

Pod koniec sierpnia UOKiK wydał decyzję dotyczącą programu UPC Polska „Więcej korzyści dla Ciebie”. Prezes uznał, iż operator nie powinien żądać od konsumentów (którzy się tego nie domagali) wyższej opłaty za abonament w zamian za wydłużenie listy kanałów telewizyjnych lub zwiększenie maksymalnej prędkości przesyłu danych od klientów. Według urzędu działanie to może naruszać art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

Kliencie byłego UPC, informujemy, że Prezes UOKiK wydał decyzję nr RBG- 3/2024 dotyczącą Programu „Więcej korzyści dla Ciebie". Jeśli z niego skorzystałeś, sprawdź, co Ci przysługuje 👉 https://t.co/SfDN0shMSP — Play (@Play_Polska) October 24, 2024

Teraz Play rozpoczął dostosowywanie się do ustaleń UOKiK. Firma ogłosiła, że konsumenci, którzy nadal korzystają z usługi internetu stacjonarnego bądź telewizji kablowej w podwyższonej cenie mogą samodzielnie zdecydować, czy obecny kształt usługi im odpowiada.

Decyzja o abonamencie należy do klienta

Klienci UPC mają miesiąc na wyrażenie woli od momentu otrzymania wiadomości poprzez kanał SMS, e-mail, powiadomienia w sekcji Moje usługi lub w ciągu 45 dni od daty nadania listu.

Jeśli konsument nie wyrazi zgody, obecne warunki nie zostaną utrzymane i usługa będzie wykonywana według starszych parametrów. Oznacza to, że abonament obniży się do poprzedniej stawki, a oferta zubożeje do poprzedniej formy. Aby zachować obecne warunki należy wypełnić i przesłać formularz.

Osoby na ten moment korzystające z usług UPC, mogą zawrzeć jedną umowę na czas nieokreślony na internet mobilny do 150 GB za miesiąc z abonamentem 0 złotych. Brak opłat będzie obowiązywał przez pierwszy niepełny okres rozliczeniowy oraz 12 kolejnych w przypadku konsumentów, którzy pozostaną u operatora na obecnych warunkach, lub 6 dla klientów, którzy nie wyrażą zgody na utrzymanie obecnej oferty.

Rekompensaty dla klientów UPC

Dodatkowo, konsumenci opłacający dotychczas podwyższony abonament otrzymają od Play formę odszkodowania. Rekompensata jest równowartością podwyżki za zapłacony abonament i obowiązuje do maksymalnie dziewięciu okresów rozliczeniowych wstecz. Klienci, którzy reklamowali usługę i otrzymali odpowiedź negatywną również otrzymają rekompensatę.

Zwrot środków będzie skierowany na konto abonenckie lub rachunek bankowy zarówno dla osób obecnie korzystających, jak i niekorzystających z usługi „Więcej korzyści dla Ciebie”.