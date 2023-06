Play ma dobrą promocję na smartfony, w tym na Galaxy S22. Ceny kuszą!

Z jednej strony wiele osób kupuje smartfon u operatora wraz z nowym abonamentem, ale z drugiej panuje powszechne przekonanie, że się to nie opłaca. Play kusi jednak dużymi rabatami na smartfony, do nawet 50%. Promocja obejmuje m.in. Samsunga Galaxy S22.

Promocja Play na smartfony. Kto może z niej skorzystać?

Najnowsza akcja operatora jest skierowana do osób, które zdecydują się przenieść swój numer do niego z innej sieci. To jednak nie wystarczy, ponieważ kolejnym warunkiem jest wybranie abonamentu z taryfą M, L lub HOMEBOX. Spełnienie obu uprawnia do kupienia smartfona z rabatem do 50%.

źródło: Biuro prasowe Play

Do wyboru są różne modele, ale operator szczególnie poleca dwa. Pierwszy z nich to wspomniany w tytule Samsung Galaxy S22, którego można w promocji kupić za 1999 złotych. To rewelacyjna cena, biorąc pod uwagę fakt, że w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztuje on od 3199 złotych, czyli aż o 1200 złotych więcej.

Drugim z polecanych smartfonów jest jeszcze ciepły i pachnący nowością realme 11 Pro 5G, który do 2 lipca 2023 roku jest sprzedawany za 1799 złotych. W ramach promocji Play możecie go jednak kupić za… 899 złotych (jeśli wybierzecie taryfę L lub HOMEBOX). A właściwie to nawet 699 złotych, ponieważ gdy kupicie ten model do 4 lipca i zarejestrujecie jego zakup do 19 lipca, otrzymacie zwrot 200 złotych. Tutaj warto przypomnieć, że urządzenie objęte jest programem darmowej wymiany ekranu w przypadku jego uszkodzenia.

Oczywiście spłatę smartfona można rozłożyć na wygodne raty 0%, tj. bez dodatkowych opłat – miesięczna rata zostanie doliczona do rachunku za usługi telekomunikacyjne.

Ile kosztuje abonament M, L i HOMEBOX w Play?

Jak zostało wspomniane, aby skorzystać z najnowszej promocji Play, należy przenieść numer od innego operatora i wybrać abonament z taryfą M, L lub HOMEBOX. Każdy zawiera rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz nielimitowany internet (w kraju) z lejkiem, tj. ograniczeniem prędkości transmisji danych po wykorzystaniu pakietu z pełną prędkością:

120 GB w abonamencie M (w tym 12,46 GB w roamingu w Unii Europejskiej),

240 GB w abonamencie L (w tym 16,30 GB w UE),

300 GB w abonamencie HOMEBOX (w tym 16,30 GB w UE) + dodatkowa karta SIM z pakietem 300 GB z pełną prędkością do wykorzystania w kraju (potem również na niej włączy się tzw. lejek).

Abonament M kosztuje 65 złotych miesięcznie, L – 85 złotych miesięcznie, a HOMEBOX – 95 złotych miesięcznie (we wszystkich przypadkach po rabatach). Ww. warunki będą obowiązywały przez pierwsze 24 okresy rozliczeniowe – później liczba GB z pełną prędkością zostanie zmniejszona o połowę, a na dodatkowej karcie SIM w taryfie HOMEBOX do 200 GB.

Promocja Play jest dostępna na specjalnej stronie internetowej operatora, w jego salonach oraz infolinii.