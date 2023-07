Czekałeś na to. Ceneo wprowadza bardzo przydatną funkcję

Ceneo to przede wszystkim popularna porównywarka cen, która umożliwia również przejrzenie opinii o danym produkcie czy sklepie. Pozwala to na upewnienie się, czy robiony przez nas zakup jest bezpieczny i będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Ważna nowość w serwisie

Choć Ceneo na swoim karku ma już ponad 18 lat, to nie spoczywa na laurach i mknie ku rozwojowi platformy. Twórcy wprowadzili właśnie istotną funkcję, której bardzo brakowało w tytułowym serwisie. Chodzi o szeroko rozpowszechnione listy życzeń (ang. wishlisty).

Listy życzeń są szczególnie przydatne, kiedy chcemy mieć pod ręką wiele produktów. Co więcej, zamiast przesyłać komuś dziesiątki linków do każdego produktu, wystarczy stworzyć jedną listę i ją udostępnić. Proste, czyż nie?

Wprowadzenie funkcji wishlisty w naszej aplikacji jest odpowiedzią na potrzeby naszych użytkowników, którzy szukają prostego i efektywnego sposobu na organizację swoich życzeń zakupowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej opcji, zakupy w sieci staną się jeszcze bardziej komfortowe i przyjemne. Informuje Magdalena Kulig, Product Owner w Ceneo

Listy życzeń na platformie Ceneo rozwiązują kluczowy problem – trzymania wszystkiego w koszyku. Opcja utworzenia kilku list w zależności od okazji, umożliwia znacznie lepszą segregację produktów, które wpadły nam w oko. Oprócz domyślnej listy „ulubione” możemy również tworzyć własne listy, specjalnie pod różne okoliczności. Wielu użytkowników będzie na pewno zadowolonych z tej funkcji.

(źródło: Ceneo)

Listy życzeń jako sposób na zarobek? Ceneo jest na tak

Listy życzeń można wykorzystać również w formie programu partnerskiego. Wystarczy stworzyć listę zakupową i udostępnić ją np. w mediach społecznościowych. Jest to swego rodzaju współpraca między Ceneo a twórcami internetowymi. Jak widać, to wygodne rozwiązanie nie tylko do dzielenia się produktami z bliskimi, ale również sposób na zarobek. Na jakiej zasadzie to działa?

Jako partner otrzymamy prowizję nie tylko za zakupy dokonane przez poleconych, ale również np. za wejście użytkowników na platformę z naszego linku. Ponadto, jeśli z naszego łącza polecającego zarejestruje się nowy partner, dostaniemy 10-procentową prowizję od jego zarobków. Co ważne, program partnerski jest kompletnie darmowy. Uczestnictwo w nim przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.