Sinsay bierze przykład z… Lidla. Polubisz to

W aplikacji i sklepie internetowym popularnej sieci handlowej pojawiła się zupełnie nowa sekcja. Sinsay Plus do złudzenia przypomina Benefit Plus w aplikacji Lidl Plus.

Nowość w Sinsay – program partnerski Sinsay Plus

Sinsay rozsyła do swoich klientów wiadomość o wdrożeniu nowej sekcji w aplikacji oraz witrynie internetowej sklepu. Jak twierdzi – to nowa strefa atrakcyjnych rabatów i pomysłów na wolny czas. W ramach Sinsay Plus, które – przyznam szczerze – dość mocno przypomina mi Benefit Plus w aplikacji Lidl Plus, klienci mogą odbierać specjalne zniżki od partnerów marki. Wszystko po to, aby płacić mniej.

Obecnie do wyboru jest siedem ofert:

40% zniżki na bilety do parku rozrywki Majaland,

30 dni darmowego dostępu do Studio PortalYogi,

3 lekcje próbne + 30 gratis na platformie do nauki języków Tutlo,

50 złotych rabatu na zamówienia dla nowych klientów Frisco,

30 dni bez limitu godzin za 0 złotych w Audiotece,

30 dni telewizji online za 0 złotych w Pilot WP,

200+ zniżek studenckich w Uniperks.

Co ważne: poszczególne okazje mają konkretne daty ważności.

Jak skorzystać z okazji w ramach Sinsay Plus?

Aby skorzystać z okazji w ramach Sinsay Plus, należy pobrać aplikację (jeśli jej nie masz), a następnie zalogować się na swoje konto oraz przejść do sekcji Sinsay Plus (znajdziesz ją w górnym menu – na ten moment jest to druga zakładka od prawej).

Po wybraniu interesującej Cię oferty wystarczy stuknąć w odpowiadający jej kafelek, dzięki czemu zostaniesz automatycznie przekierowany na właściwą stronę, gdzie możesz skopiować swój kod i zapoznać się ze szczegółową instrukcją jego wykorzystania.

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Nadmienię również, że uczestnicy Sinsay Club mogą zbierać punkty za zakupy w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym. Zgromadzone punkty można wymienić na kupony zniżkowe na kolejne zakupy. Zdarza się też, że w sekcji Sinsay Club udostępniane są inne kupony (bez konieczności wymiany punktów).

Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze do końca czerwca 2026 roku w aplikacji Lidl Plus w ramach Benefit Plus możecie zbierać wirtualne pieczątki za zakupy powyżej 100 złotych. Po zebraniu czterech znaczków klient może odebrać kupon i umyć za darmo samochód w Programie Standard na myjniach Shell.

Regulamin programu Sinsay Plus