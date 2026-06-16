Nowe odkurzacze Samsunga w Polsce. Jest promocja na start

Wysoka moc ssania, skuteczna filtracja i konstrukcja sprzyjająca manewrowaniu po mieszkaniu – to cechy charakterystyczne nowych odkurzaczy bezprzewodowych firmy Samsung. Modele Jet 85S i Jet 95S oficjalnie zadebiutowały na polskim rynku i na start producent przygotował atrakcyjną promocję.

Nowe odkurzacze Samsung Jet 85S i Jet 95S

Samsung Jet 85S i Jet 95S to następcy modeli Jet 85 i Jet 95 – ten ostatni (w wariancie Premium) trafił do naszego rankingu najlepszych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia, co jasno wskazuje na to, że mówimy o nie byle czym. Obie nowości oferować mają skuteczne sprzątanie na sucho, jak również efektywną filtrację HEPA, dzięki której zebrane drobinki nie przedostają się ponownie do powietrza. Producent dużo uwagi poświęcił również temu, by odkurzacze były możliwie lekkie i zwrotne. W obu przypadkach korpus waży niespełna 1,5 kilograma.

Samsung Jet 85S dysponuje silnikiem generującym moc ssania sięgającą 250 W, a Jet 95S oferuje nieco więcej, bo 280 W. Ten pierwszy ma stację ładującą montowaną do ściany, drugi zaś – wolnostojącą. W obu przypadkach jednak czas pracy na jednym ładowaniu sięga 60 minut, a na silnik dostaje się 10 lat gwarancji. Nie zabrakło też technologii cyklonowej, minimalizującej utratę mocy w miarę działania.

Projektując pierwszy z podanych modeli, producent postawił na maksymalną prostotę. Drugi zaś zawiera dodatkowe funkcje, takie jak rozpoznawanie dywanów (i automatyczne zwiększanie mocy) czy samoczynne wstrzymywanie pracy, a do tego jeszcze oferuje rurę teleskopową, umożliwiającą dopasowanie wysokości urządzenia do wzrostu użytkownika.

Samsung przygotował też wiele akcesoriów

Jak zwykle, Samsung przygotował kilka różnych zestawów, pozwalających wybrać konfigurację najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb. Wśród dostępnych opcji znajdują się elektroszczotka Jet Dual+ z konstrukcją ograniczającą plątaniu się włosów, elektroszczotka Slim LED z podświetleniem czy też minielektroszczotka Pet Tool+ przystosowana do usuwania sierści z miękkich powierzchni. Są również zestawy z końcówkami do pracy na mokro.

Do tego – w ramach promocji trwającej do 31 lipca 2026 roku (lub do wyczerpania zapasów) – każdemu, kto zdecyduje się na zakup jednego lub drugiego odkurzacza i wystawienie opinii, przysługuje prezent w postaci zestawu VCA-SAK95K/GL, na który składają się cztery akcesoria: elastyczna końcówka szczelinowa, szczotka z twardym włosiem, szczotka do delikatnych powierzchni oraz elastyczny wąż przedłużający. Formularz znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

Ile kosztują odkurzacze Samsung Jet 85S i Jet 95S?

Ceny odkurzacza Samsung Jet 85S rozpoczynają się od 1799 złotych, a Samsung Jet 95S – od 2399 złotych. Można je kupić za pośrednictwem oficjalnej strony producenta, jak i w sklepach partnerskich.

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