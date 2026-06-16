Pierwszy składany iPhone może nie dotrzeć na czas. Premiera w 2026 roku zagrożona

Świat czeka na ten smartfon od wielu, wielu, naprawdę WIELU lat. Pojawiła się jednak informacja, że pierwszy składany iPhone ostatecznie zadebiutuje później niż wskazywały ostatnie doniesienia.

Pierwszy składany iPhone może jednak zadebiutować dopiero w 2027 roku

W przeszłości pojawiło się wiele doniesień na temat pierwszego składanego smartfona Apple. Część z nich wskazywała na premierę dopiero w 2027 roku, lecz ostatnie informacje zapewniały, że iPhone Ultra zadebiutuje „już” (a raczej: w końcu) w 2026 roku.

Jeden z chińskich serwisów twierdzi jednak, że pierwszy składany iPhone ostatecznie nie zostanie zaprezentowany w tym roku i jego premiery należy spodziewać się dopiero w 2027 roku. Na taki scenariusz mają wskazywać informacje z łańcucha dostaw.

CEO Largan Precision, głównego dostawcy soczewek dla Apple, podczas spotkania z udziałowcami przekazał bowiem informację, że niektóre nowe produkty mają zostać wprowadzone na rynek w trzecim kwartale, a inne przesunięto na początek przyszłego roku.

Jest jednak też szansa, że to nie pierwszy składany iPhone zadebiutuje później

Przywoływany serwis z Chin, powołując się na opinię „branżowych ekspertów”, twierdzi, że tym „przesuniętym produktem” jest właśnie pierwszy składany iPhone. Niektórzy są jednak zdania, że chodzi tu o inny model – iPhone 18.

Taki scenariusz jest nawet bardziej prawdopodobny, gdyż w przeszłości nieraz pojawiła się informacja, że iPhone 18 nie zadebiutuje jesienią 2026 roku, tylko dopiero wiosną 2027 roku, razem z iPhonem 18e, którego projekt podobno jest już sfinalizowany. Apple miało bowiem podjąć decyzję o zmianie schematu wydawniczego i osobno prezentować high-endowe oraz bardziej przystępne cenowo modele dla większej grupy klientów.

Motywacją do tego miała być też ogromna, wręcz nadspodziewana popularność iPhone’a 17 – Apple podobno chce wykorzystać ją w pełni, szczególnie że następca nie przyniesie tak dużych zmian jak „Siedemnastka” względem „Szesnastki”. Największą nowością w iPhonie 18 może okazać się… 12 GB RAM, zamiast 8 GB oraz wydajniejszy procesor.

Ponadto iPhone 18 i iPhone 18e mają mieć wiele wspólnego, dlatego ich równoległa premiera nie wydaje się absurdalna, gdy w świecie smartfonów z Androidem standardową praktyką jest równoczesne wprowadzanie na rynek podobnych modeli (na przykład zwykłego i z „plusem” w nazwie).