Google Chrome zaskakuje użytkowników ważnym komunikatem. Chodzi o reklamy i prywatność

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome są zaskakiwani nieoczekiwanym komunikatem, dotyczącym ochrony prywatności w reklamach. O co w nim chodzi i po co gigant z Mountain View wysyła taką wiadomość?

Komunikat w Google Chrome dotyczący włączania funkcji ochrony prywatności w reklamach

Jeżeli komunikat, o którym mowa, jeszcze nie ukazał się Waszym oczom po uruchomieniu przeglądarki Google Chrome, to najprawdopodobniej wkrótce się to zmieni. Zdecydowanie nie warto go bagatelizować, chyba że macie swoją prywatność w głębokim poważaniu i zależy Wam, aby reklamy, jakie widzicie, idealnie pasowały do Waszych zainteresowań (choć wiemy, że wcale nie lubicie reklam).

fot. Karol Kunat / Tabletowo.pl

W przygotowanym komunikacie Google informuje, że wprowadza nowe funkcje ochrony prywatności, dzięki którym użytkownik ma większą kontrolę nad tym, jakie reklamy są mu pokazywane. Przeglądarka jest bowiem w stanie określić interesujące daną osobę tematy na podstawie jej najnowszej historii przeglądania i w ten sposób lepiej dopasowywać reklamy.

Określenie „najnowsza” zostało użyte nie bez powodu, ponieważ tematy starsze niż 4 tygodnie będą automatycznie usuwane. Jeśli jednak nie chcecie, aby Google określało interesujące Was tematy, możecie wyłączyć tę funkcję. W jaki sposób? Musicie uruchomić przeglądarkę Chrome, a następnie dotknąć w prawym górnym rogu trzy pionowo ułożone kropki i wejść w Ustawienia.

Potem trzeba jeszcze znaleźć sekcję Prywatność i bezpieczeństwo, a później Prywatność w reklamach. To właśnie tutaj można wybrać funkcję reklamy, którą chce się włączyć lub wyłączyć, a także zablokować określone na podstawie historii przeglądania tematy. Opisywana nowość jest jednak dopiero udostępniana etapami – może się zdarzyć, że jeszcze nie macie do niej dostępu (jak ja). Wówczas musicie poczekać, aż zobaczycie komunikat o niej – wtedy będziecie mogli zdecydować, czy chcecie, aby Chrome określał, jakie tematy Was interesują, czy nie.

Jak wyłączyć personalizację reklam w Google Chrome?

Warto przy okazji wspomnieć, że istnieje możliwość wyłączenia personalizacji reklam. Co prawda wtedy nie zmniejszy się ich ilość, ale będziecie mieli poczucie, że przynajmniej częściowo chronicie swoją prywatność. Aby to zrobić, należy przejść do Mojego centrum reklam – jeśli macie włączoną personalizację, zobaczycie tam listę tematów i marek, które według Google mogą Was interesować.

Możecie nimi zarządzać, na przykład wskazać większe lub mniejsze zainteresowanie danym tematem, jeśli chcecie widzieć lepiej dopasowane reklamy. Jeżeli jednak ważniejsza jest dla Was Wasza prywatność i chcecie ograniczyć ilość udostępnianych amerykańskiej firmie informacji na Wasz temat, to po prostu wyłączcie personalizację reklam.

Jeśli jeszcze nie odwiedziliście Mojego centrum reklam, możecie być zaskoczeni, jak dobrze zna Was Google ;) Swoją drogą wprowadzana nowość wydaje się być związana z wdrożeniem w Unii Europejskiej Digital Services Act, bo niedawno TikTok też ogłosił istotne zmiany, dzięki którym chce dostosować swoją politykę do nowego prawa we Wspólnocie.