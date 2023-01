Nowego realme GT Neo 5 naładujesz z mocą 240 W! Czy to bezpieczne?

Jeszcze kilka lat temu zachwycałbym się samym konceptem, jakim jest możliwość szybkiego ładowania smartfona. Wkrótce realme GT Neo 5 pokaże, że nie ma barier, których nie da się złamać.

Więcej mocy niż w PS5

realme zapowiedziało właśnie, że ich najnowszy smartfon z rodziny GT Neo zostanie wprowadzony w przyszłości na globalne rynki. Choć nie poznaliśmy jeszcze jego ceny ani dokładnej specyfikacji, wiemy z jaką mocą będzie się w stanie ładować. Tak szybko jeszcze nie było!

Nowoczesna architektura, w jaką zostanie wyposażony realme GT Neo 5, umożliwi mu ładowanie się z mocą 240 Watów. Dla porównania – PlayStation 5 na najwyższych obrotach jest w stanie pobrać z gniazdka ~200 W energii. Wydajność konwersji mocy w przypadku nowej technologii Chińczyków wynosi 98,7%. Ze względu na niestandardowe rozwiązanie w komplecie ze smartfonem otrzymamy kabel ładujący obsługujący maksymalne natężenie prądu 12 A.

Źródło: realme

realme vs. prawo Joule’a

Zgodnie z definicją prawa Joule’a „Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu.” Oznacza to w skrócie, że im więcej mocy będzie przepływać w obwodzie w krótkim czasie, tym więcej ciepła zostanie wydzielone.

Oczywiście to nie 2017, żeby nabijać się z wybuchających Samsungów Galaxy Note 7 – zbyt dużo czasu minęło od wpadki Koreańczyków. Niemniej jednak mamy prawo martwić się, czy realme GT Neo 5 jest bezpiecznym urządzeniem.

Na szczęście Chińczycy zapewniają, że smartfon wyposażono w ognioodporną konstrukcję oraz 13 czujników, które nieprzerwanie monitorują temperaturę ogniw. Dodatkowym bohaterem konstrukcji jest 6580 mm2 grafenu, wykorzystywanego w systemie odprowadzania ciepła.

Podczas trzytygodniowej próby urządzenia w warunkach ładowania i rozładowywania przy temperaturze 85 stopni Celsjusza oraz 85% wilgotności test nie wykazał żadnych problemów lub zakłóceń w funkcjonalności telefonu. Całość ma wytrzymywać nawet 1600 cykli ładowania akumulatora.

W informacji przekazanej przez realme zabrakło jednego – jak szybko smartfon osiąga „od zera do setki”. Wskazówką może być inny chiński producent smartfonów. Redmi Note 12 Pro Plus 5G zaoferuje 120 W szybkiego ładowania w akumulatorze o pojemności 4980 mAh co ma przełożyć się na naładowanie baterii od zera do stu procent w 19 minut. Mnożąc moc Redmi Note’a przez dwa czas ładowania (przy takiej samej pojemności akumulatora) powinien skrócić się o połowę, co daje wynik poniżej 10 minut. Podejrzewam, że więcej zajmuje mi uszykowanie przeciętnego śniadania.

Premiera realme GT Neo 5 na chińskim rynku zaplanowana jest na luty 2023 roku. Spodziewam się, że jak urządzenie trafi na globalny rynek, najbardziej zagorzali fani suchych danych będą mierzyć szybkość ładowania smartfona ze stoperem w ręku – z dokładnością co do sekundy.