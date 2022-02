MyScreen CUT&USE – pełna automatyzacja ochrony smartfonów

Akcja partnerska

System CUT&USE, który automatycznie wycina folię ochronną, zgodnie z wymiarami smartfonu, zachwycił już tysiące przedsiębiorców i od kilku lat jest imponującym kawałkiem technologii. Co jednak cieszy najbardziej? – projekt dalej się rozwija, poszerzając o dodatkowe funkcje.

Czym jest system MyScreen CUT&USE?

MyScreen CUT&USE to zaawansowane urządzenie tnące, w którego skład wchodzi ploter z wbudowanym panelem sterowania z rozszerzonym oprogramowaniem zarządzającym. Ploter umożliwia sprawne wycinanie z użyciem uniwersalnych folii, które produkujemy z najbardziej specjalistycznych materiałów. W bazie danych panelu sterowania znajduje się ponad 20 tysięcy obrysów, kompatybilnych z tysiącami urządzeń – zarówno na ekran, jak i całą obudowę.

Przez ostatnich kilka lat, sztab ekspertów pracował nad udoskonaleniem systemu CUT&USE. Jako dodatkowe akcesorium wprowadzono drukarkę

MyScreen | PROTECTION & STYLE, która wzbogaca system o możliwość

personalizacji ochrony na tył smartfonu. Opcja aplikacji dowolnej grafiki, zdjęcia lub tekstu na specjalnej folii fotograficznej, dodatkowo pokrytej folią ochronną

3D Expert, zagwarantuje również zwiększenie ochrony przed ścieraniem się nadruku. Za pomocą prostego w obsłudze edytora dostępnego online na www.myscreen.studio, klient samodzielnie może wybrać i dopasować grafikę.

Najnowszą innowacją, nad jaką MyScreen pracowało w ostatnim czasie, jest Automatic Film Installer, który jest gwarantem perfekcyjnie oklejonego ekranu. Kolejne rozszerzenie systemu CUT&USE, umożliwiające automatyczną aplikację folii ochronnej, likwiduje tym samym ewentualność ludzkiej pomyłki. System świetnie radził sobie z wycinaniem folii, ale to człowiek ostatecznie musiał ją aplikować. Teraz jednak proces jest niemal całkowicie zautomatyzowany.

Nowa maszyna aplikacyjna pozwala precyzyjnie ułożyć folię. Równomierne nałożenie ochrony na całym ekranie zapobiega powstawaniu bąbelków, których zapewne wielu z Was kiedyś doświadczyło. Te od lat spędzają sen z powiek sprzedawcom, którzy niepotrzebnie tracili czas na naprawienie swoich błędów. Teraz jednak wyręczy ich maszyna, która jest zaskakująco prosta w obsłudze.

Zanim przystąpimy do procesu, należy wyczyścić ekran dołączoną do zestawu ściereczką, wzbogaconą w mikroelementy. To powoduje efekt adhezji, ułatwiający przyleganie folii ochronnej do ekranu. Następnie oczyszczamy urządzenie mokrą i suchą ściereczką. Tak przygotowany smartfon wkładamy do maszynki aplikacyjnej. Gdy tylko telefon ustawi się w niej jednym ruchem, instalujemy folię w osobnej rolce. Po jej zamknięciu, urządzenie przystąpi do automatycznej aplikacji ochrony na urządzeniu.

Pełna automatyzacja ochrony smartfonów

MyScreen CUT&USE od teraz spełnia wszystkie założenia, jakie wynikają z nazwy produktu. Nie dość, że system potrafi wycinać folię do pożądanych rozmiarów, to jeszcze może ją spersonalizować i niemal automatycznie założyć na urządzenie. Choć oczywiście człowiek dalej musi je obsługiwać, ryzyko pomyłki zostaje ograniczone do absolutnego minimum.

Oglądając materiały promocyjne, byłem pod autentycznym wrażeniem prostoty użytkowania tego systemu. Myśl, że byłbym w stanie nauczyć się obsługi w tak krótkim czasie oznacza, że każdy sklep zajmujący się smartfonami powinien być w niego zaopatrzony. Przyspieszy to nie tylko czas pracy, ale zapewni zadowolenie klienta, którego uśmiech jest najcenniejszy.

