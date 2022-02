Zamówienia ze sklepu Play odbierzemy teraz w Paczkomatach InPost

Play rozszerzył możliwości dostawy produktów zamówionych w swoim sklepie internetowym. Teraz będzie można odebrać paczkę z Paczkomatu InPostu i wielu innych punktów.

Reklama

Nowe opcje dostaw w Play

Jeśli kiedykolwiek zamawialiśmy coś ze sklepu play.pl, mogliśmy zauważyć, że opcje dostaw zwykle prezentowały się dość skromnie. Do wyboru była możliwość otrzymania przesyłki za pośrednictwem kuriera lub dostarczenia jej do pobliskiego salonu operatorskiego. Teraz paczki z elektroniką trafią do jednego ponad 29000 punktów odbioru.

Reklama

Wśród nich, najczęściej wybieraną opcją będzie zapewne dostawa do Paczkomatu InPost. Oprócz tego, do dyspozycji klientów będą także Punkty Odbioru DHL, Punkty Odbioru DPD oraz wszystkie placówki następujących sieci sklepów:

Żabka;

abc;

InMedio;

Shell;

Lewiatan;

Biedronka;

Kaufland;

Groszek;

Relay;

Moya;

Stokrotka;

1 Minute;

API MARKET;

Społem.

Korzystając z możliwości odbioru w sklepie, można będzie też zapłacić za zamówienie dopiero przy przyjmowaniu paczki. Za weryfikację tożsamości posłuży system mojeID, o ile korzystamy z usług wybranych banków.

Z kolei dostawy do Paczkomatów nie różnią się niczym od drogi tradycyjnych przesyłek – już na etapie nadania jej wiemy, że do nas zmierza i kiedy dokładnie trafiła do skrytki w maszynie paczkowej. Sami decydujemy, kiedy zjawimy się pod Paczkomatem, by odebrać przesyłkę – może to być nawet środek nocy, bo szafy InPostu dostępne są całą dobę.

Dobrze, że Play wdrożył tak wygodny system odbierania zamówień. Nie dalej niż miesiąc temu sam musiałem czekać na kuriera z przesyłką z play.pl, co rzadko kiedy jest dla mnie wygodne. Teraz to my decydujemy kiedy paczka trafi w nasze ręce.