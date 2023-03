Discord z motywami. Jest jednak jeden „haczyk”

Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać Discorda. Ten popularny komunikator tekstowo-głosowy służy nie tylko graczom, ale znacznie szerszej grupie użytkowników. Aplikacja z każdą aktualizacją staje się coraz lepsza i teraz czas na kolejną, zauważalną zmianę. Motywy, które jednak będą dostępne tylko dla wybrańców.

Motywy w Discord dla posiadaczy subskrypcji Nitro

Discord jest oczywiście w stu procentach darmowym programem i nawet nie płacąc ani złotówki, zyskujemy bardzo dużo funkcji. Natomiast dokupując do tego subskrypcję Nitro, otrzymujemy parę przydatnych, ekskluzywnych opcji, m.in. wyższe rozdzielczości podczas streamowania i możliwość wysyłania większych plików, a także personalizacji swojego konta.

Nie dość, że możemy tworzyć profile serwerowe – awatary, to jeszcze subskrypcja pozwala nam korzystać z gifów na profilu i animowanych emotikonów. Nową funkcją Discord Nitro będą teraz motywy – domyślnie dostępny jest podstawowy szary oraz biały (ale kto korzysta z białego?). Do dyspozycji użytkownika ma być (jak na razie) 17 przygotowanych przez programistów motywów, aczkolwiek niewykluczone, że z czasem będą pojawiać się nowe.

Niestety, jak już zaznaczyłem – motywy będą dostępne tylko dla wybrańców, którzy posiadają płatną subskrypcję. I nie, nie chodzi o podstawowy plan Nitro Basic za 14 złotych miesięcznie, tylko ten bardziej zaawansowany, za który po podwyżkach trzeba zapłacić aż 48 złotych bez jednego grosza. A to naprawdę sporo, patrząc na to, że w podobnej kwocie można kupić Amazon Prime… na rok.

Motywy można mieć całkowicie za darmo… no prawie

Motywy w tego typu aplikacjach nie są niczym nowym. Już TeamSpeak 3 pozwalał na implementację niestandardowych motywów, co społeczność umożliwiła też na Discordzie. Aby spersonalizować swój komunikator, należy jednak pobrać aplikację trzecią Better Discord, której sami twórcy zaznaczają, że narusza ona warunki korzystania z usługi, a więc tu pojawia się to „ale” – musimy to zrobić na własną odpowiedzialność.

Następnie na stronie Better Discord możemy pobrać motyw i go zainstalować w aplikacji – dostając spersonalizowany wygląd zupełnie za darmo. Oczywiście, nie jest to na pewno rekomendowane rozwiązanie, a bardziej coś dla użytkowników, którzy wiedzą, co robią. Natomiast jest to najlepszy sposób, aby za darmo zyskać motywy – w innym wypadku trzeba będzie zapłacić 48 złotych miesięcznie za Nitro.