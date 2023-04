CANAL+ znowu drożeje. Co tym razem?

Chociaż nie lubimy przekazywać Wam takich informacji, to niestety w ostatnim czasie pojawiają się one coraz częściej. Chodzi oczywiście o podwyżki, które tym razem obejmą klientów CANAL+ korzystających z usługi „multiroom”. W górę idą także ceny za CANAL+ Box 4K.

Nowy cennik CANAL+

Nowy cennik za usługę „multiroom” ma obowiązywać nie tylko nowych klientów, ale również obecnych abonentów, którzy zdecydują się przedłużyć umowę. W rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl rzecznik prasowy firmy wyjaśnia, że ceny wzrosną o 2 złote lub 5 złotych miesięcznie – w zależności od wybranego urządzenia. Niedawno firma rozpoczęła proces uszczelniania tej usługi, po to, żeby klienci nie dzielili się nią z osobami, z którymi nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Za 5 złotych miesięcznie klienci mogą wypożyczyć dysk do dekodera. W przypadku przedłużenia umowy, cena „multiroom” wzrasta z 10 złotych do 12 złotych. Jeśli ktoś zdecyduje się na urządzenie 4K, to musi liczyć się z wydatkiem w wysokości 20 złotych, a nie jak dotychczas 15 złotych.

Zmieniają się również ceny dotyczące dekoderów. W przypadku urządzenia „Wifibox+” aktywacja jest darmowa, ale za aktywację każdego kolejnego urządzenia trzeba zapłacić 49 złotych. Z kolei najem dekodera to wydatek rzędu 15 złotych miesięcznie. Za aktywowanie pierwszego i każdego kolejnego urządzenia „4K Ultrabox+” trzeba zapłacić 49 złotych, a za ich wynajem cena wynosi 20 złotych miesięcznie.

CANAL+ Box 4K (źródło: CANAL+)

To nie jedyne podwyżki

W górę poszła też cena za dekoder „CANAL+ Box 4K” przeznaczony do streamingu. To urządzenie działające w oparciu o Android TV, który pozwala swoim użytkownikom na korzystanie z serwisów streamingowych, takich jak Canal+ online, Premiery Canal+, Netflix, HBO Max, Disney+, Viaplay, Player, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Youtube, Spotify, Polsat Box Go, Polsat Go i TVP VOD.

Teraz można nabyć go za 299 złotych. To znaczy, że jego cena wzrosła o 50 złotych, względem poprzedniej. U niektórych dystrybutorów jednak nadal będzie można kupić ten sprzęt w dużo niższej cenie, wynoszącej nico ponad 200 złotych.

Warto przypomnieć, że na początku tego roku w górę poszły ceny pakietów telewizyjnych CANAL+. Wówczas zdrożały m.in. usługi ENTRY+ SPORT i ENTRY+ SUPERFILM.