Dodatki do The Sims 4 za darmo!

Tym razem Epic Games nie rozdaje gry za darmo, a dodatki do kultowej produkcji – The Sims 4. Warto odnotować fakt, że sam tytuł jest dostępny za darmo na tej platformie, co oznacza, że nie trzeba go nabyć, żeby korzystać z oferowanych rozszerzeń!

Epic Games rozdaje dodatki do The Sims 4

Dość niespodziewanie Epic Games postanowiło tym razem rozdać nie samą grę, jak to robi co tydzień w czwartki, a dodatki. Wcześniej zazwyczaj te były oferowane w pakiecie z głównym tytułem, ale tutaj jest inaczej. Tym razem wybór padł na rozszerzenia do The Sims 4, a sama gra od EA jest dostępna za darmo w Epic Games, więc z prezentu od tej firmy i tak będzie można skorzystać bez żadnych dodatkowych opłat.

Screen z The Sims 4 Żyj odważnie (źródło: Epic Games)

Epic Games postanowiło rozdać aż trzy rozszerzenia do The Sims 4. Zestaw oferowany przez firmę nazywa się „Żyj odważnie”, a w jego skład wchodzą takie dodatki jak „Przygoda w dżungli”, „Wytworne Przyjęcie Akcesoria” i „Dzielnica mody Kolekcja”. Warto odnotować, że zazwyczaj dodatki do Simsów kupowane osobno kosztują po kilkadziesiąt złotych za każdy z nich, więc jak chce się mieć je wszystkie, to trzeba wydać sporo złotówek.

Co dają te dodatki do The Sims 4?

Pierwsze ze wspomnianych rozszerzeń do The Sims 4 pozwala na poznanie kultury oraz zwyczajów mieszkańców Selvadorady, a także wyruszenie z Simami w pełną niespodzianek przygodę, mającą na celu odnalezienie świątyni z reliktami i skarbami. Z kolei akcesoria z „Wytwornego Przyjęcia” umożliwią urządzenie luksusowego przyjęcia, ubranie Simów w nowe rzeczy i odświeżenie ich garderoby.

Podobnie jest w przypadku kolekcji „Dzielnica mody”, dzięki której ubierzemy nasze postacie w nowe stroje o odświeżonych wzorach czy bogatych kolorach. Nie jest to być może nic przełomowego, ale na kilka godzin dobrej zabawy powinno wystarczyć. Warto tutaj odnotować fakt, że Epic Games przygotowuje się do mega wyprzedaży.

EA ogłosiło też, że chce poznać opinię społeczności. Z tego powodu przygotowało głosowanie i zachęca graczy do wzięcia udziału w nim. Fani The Sims 4 będą mogli wybrać tematykę nadchodzącej kolekcji, a zwycięskie motywy pojawią się w nowym rozszerzeniu. Czas jest do 22 maja 2023 roku, do godziny 4:00.