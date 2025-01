Dowód osobisty, e-dowód i mDowód – podobieństwa i różnice. Co warto wiedzieć?

Jako mieszkaniec Polski możesz posługiwać się dowodem osobistym, dowodem elektronicznym, e-dowodem, elektronicznym dokumentem tożsamości, dowodem cyfrowym oraz mDowodem. Co łączy, a co różni wszystkie ww. dokumenty?

Dowód osobisty, e-dowód, dowód elektroniczny i elektroniczny dokument tożsamości – podobieństwa i różnice

Od 2001 roku dowód osobisty ma formę plastikowej karty, na której zawarte są takie informacje, jak imię (lub imiona) i nazwisko (w tym rodowe), data i miejsce urodzenia, płeć oraz numer PESEL i obywatelstwo, a także zdjęcie posiadacza. Wzór dowodu zmieniał się na przestrzeni lat – najnowszy obowiązuje od listopada 2021 roku. Dowód osobisty musi posiadać każdy pełnoletni obywatel Polski. Dokument może jednak też uzyskać osoba, która nie skończyła jeszcze 18 lat.

Wzory dowodu osobistego (źródło: gov.pl)

Wszystkie wydawane od 4 marca 2019 dowody osobiste to równocześnie e-dowody z wbudowanym chipem (z warstwą elektroniczną), w którym umieszczane są m.in. certyfikaty elektroniczne. Natomiast od listopada 2021 roku wgrywane są do niego dodatkowe dane biometryczne, identyfikujące właściciela, między innymi jego zdjęcie i odciski palców (dotyczy osób, które ukończyły 12. rok życia).

W związku z tym e-dowód, dowód elektroniczny i elektroniczny dokument tożsamości to ten sam dokument. Wydane przed 4 marca 2019 roku dokumenty to zaś po prostu dowody osobiste, z uwagi na brak warstwy elektronicznej. Ta ostatnia pozwala posiadaczom e-dowodów uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP oraz podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym i potwierdzić swoją obecność – można to zrobić, wykorzystując numer CAN.

Co to jest mDowód i dowód cyfrowy?

mDowód to cyfrowy dokument tożsamości, który jest dostępny wyłącznie w formie cyfrowej – można go wygenerować jedynie w aplikacji mObywatel (od 14 lipca 2023 roku). Zawiera on zdjęcie posiadacza, jego imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL oraz informację o obywatelstwie, a także serię i numer wraz z datą wydania i ważności. Co ważne: seria i numer mDowodu są inne niż seria i numer dowodu osobistego w formie plastikowej!

Ponadto mDowód jest ważny tylko przez 5 lat (a nie do dziesięciu jak fizyczny dowód osobisty) i nie można się nim posługiwać w dwóch sytuacjach: podczas przekraczania granicy w strefie Schengen i składania wniosku o nowy dowód osobisty – w obu przypadkach trzeba posiadać przy sobie dowód osobisty w formie plastikowej.

e-Dowód i mDowód – podobieństwa i różnice

Dowód osobisty/e-dowód mDowód Obowiązek posiadania TAK NIE Termin ważności Do 10 lat 5 lat Forma Wyłącznie fizyczna (plastikowa karta) Wyłącznie cyfrowa (w aplikacji mObywatel) Sposób wnioskowania W urzędzie lub przez internet Wyłącznie w aplikacji mObywatel Numer i seria Własna seria i numer, inna niż mDowodu Własna seria i numer, inna niż plastikowego dowodu osobistego/e-dowodu Uznawanie w Polsce Można załatwić każdą sprawę, w przypadku której wymagane jest potwierdzenie tożsamości Jest tak samo ważny jak dowód osobisty/e-dowód z jednym wyjątkiem – nie można się nim posłużyć przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty Ważność za granicą Jest ważny za granicą i można nim potwierdzić swoją tożsamość podczas podróży do krajów strefy Schengen Nie jest ważny za granicą i nie można nim potwierdzić swojej tożsamości podczas podróży do krajów strefy Schengen