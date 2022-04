Rusza wielka loteria Empiku. Do wygrania elektryczny Fiat 500 i ponad 100 nagród tygodniowych

Wystartowała kolejna, pierwsza od wielu lat, wielka loteria Empiku. Każdy może spróbować swojego szczęścia, szczególnie że nagrody są kuszące. Główną jest elektryczny Fiat 500, a do tego na uczestników czeka ponad 100 nagród tygodniowych oraz nagrody gwarantowane.

Rusza wielka loteria Empiku. Jak wziąć w niej udział i co można wygrać?

Empik zapewnia, że wiosenna loteria oparta jest na prostych i przejrzystych zasadach, a jednocześnie przygotował obszerną pulę nagród z różnych kategorii produktowych. Do wzięcia udziału w loterii uprawniają zarówno zakupy w sklepach stacjonarnych, jak i na platformie internetowej.

źródło: Empik

Nie każdy ma jednak takie same szanse – użytkownicy bezpłatnej aplikacji sklepu (dostępnej w Sklepie Google Play, Huawei App Gallery i Apple App Store) oraz członkowie programu Empik Premium, który aktualnie kosztuje 9,99 złotych za miesiąc, 39,99 złotych za sześć miesięcy i 49,99 złotych za 12 miesięcy, są uprzywilejowani, ponieważ mogą liczyć na dodatkowe korzyści z udziału i zwiększyć swoją pulę nawet do czterech dodatkowych losów, co podnosi ich szanse na wygraną.

Aby wziąć udział w wiosennej loterii, należy zrobić zakupy za minimum 50 złotych w sklepach stacjonarnych (w tym też Papiernik by Empik), na platformie empik.com lub w serwisie Empik Foto. Następnie trzeba zarejestrować dowód zakupu (trzeba go zachować!) na dedykowanej stronie internetowej akcji. Każde kolejne wydane 50 złotych zwiększa szanse na wygraną i powiększa pulę losów uczestnika.

Jak jednak zostało wspomniane, opłaca się być uczestnikiem programu Empik Premium, ponieważ każdy zgłoszony przez takiego klienta los zostanie automatycznie podwojony. Podobnie jest w przypadku rejestracji zakupów w loterii przez aplikację sklepu – wówczas osoba biorąca udział w loterii również otrzyma dwa losy (zamiast jednego).

Główną nagrodą w loterii jest elektryczny Fiat 500 (RED), który został zaprojektowany przez Fiata przy współpracy z organizacją pomocową (RED) – jego sprzedaż wspiera działania na rzecz walki z pandemiami. Od wielu lat współpracuje z nią również Apple – każdy czerwony produkt tej marki to PRODUCT(RED).

Ponadto co tydzień organizowane jest losowanie ponad 100 nagród rzeczowych z kategorii takich, jak elektronika, AGD, sport, kosmetyki, zabawki czy podróże. W puli znajdują się m.in. skuter Yamaha, aparaty Instax, zegarki sportowe Fitbit, ekspresy do kawy, projektory, słuchawki bezprzewodowe, zestawy klocków LEGO i czytniki e-booków. Każdy uczestnik otrzyma natomiast nagrodę gwarantowaną – kody na 30-dniowy dostęp do aplikacji Empik Music i Empik Go (pod warunkiem, że wyrazi zgodę, żeby ją odebrać).

źródło: Empik

Loteria trwa od 1 do 30 kwietnia 2022 roku i jest skierowana do pełnoletnich klientów. Jedna osoba może wziąć w niej udział wiele razy pod warunkiem, że jest uczestnikiem bezpłatnego programu Premium Free lub posiada płatną subskrypcję Premium.

Losowania tygodniowe odbędą się 13 kwietnia, 20 kwietnia, 27 kwietnia i 5 maja 2022 roku, natomiast nagrody głównej 5 maja 2022 roku. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej SMS-em (a zdobywca elektrycznego Fiata 500 dodatkowo telefonicznie).