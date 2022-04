Dwie dobre gry za darmo. Obie tak samo godne polecenia

Kolejny tydzień to kolejne prezenty od wujka Epic Games. Tym razem za darmo udostępniono Total War Warhammer – jedną z lepszych strategii, jakie można znaleźć na rynku gier. To jednak nie koniec niespodzianek, bo Epic dorzucił do oferty jeszcze jeden darmowy tytuł.

Dwie gry za darmo. Obie tak samo godne polecenia

Darmowych gier na Epic Games Store nigdy mało, a już zwłaszcza tych naprawdę dobrych. Do tego grona z pewnością zaliczyłbym Total War Warhammer – grę, w którą swego czasu przegrałem dziesiątki godzin i która stanowi wspaniały początek tej wielkiej trylogii.

Total War Warhammer doczekał się bowiem już trzech odsłon, a najnowsza niedawno zadebiutowała w usłudze Xbox Game Pass. Do “jedynki” mam jednak stosunek szczególny, bo to właśnie z nią spędziłem najwięcej czasu. Premiera gry miała miejsce w 2016 roku i na ten moment ogracie ją wyłącznie na PC.

Oprócz wspomnianego Total War Warhammer, Epic Games Store dorzucił też City of Brass – grę twórców słynnego BioShocka. Oba tytuły możecie przypisać do swojej biblioteki Epic Games do przyszłego czwartku, do godziny 16:59. Minutę później, o 17:00, Epic wrzuci na ruszt kolejne dwie gry za darmo – Rogue Legacy i The Vanishing of Ethan Carter (tę drugą już teraz gorąco polecam!).

City of Brass też wygląda ciekawie

City of Brass to pierwszoosobowa gra akcji, której fabuła opiera się na zdobyciu wielkiego skarbu, ukrytego gdzieś w środku przeklętego miasta. Głównemu bohaterowi przyjdzie więc mierzyć się z duchami, szkieletami i innymi potworami, które będzie skutecznie eksterminować za pomocą szabli lub bicza.

Gra cechuje się wysokim poziomem trudności. Twórcy nie kryli też inspiracji arabskimi legendami, w tym baśniami z Księgi tysiąca i jednej nocy. Co ciekawe, rozgrywka ma charakter nieliniowy, bo każda lokacja jest generowana losowo. Gra zadebiutowała na rynku w 2018 roku na PC oraz konsolach PS4 i XONE. W 2019 trafiła także na Nintendo Switch.