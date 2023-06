Tryb ciemny nareszcie dostępny w czytnikach PocketBook

Współczesne czytniki e-booków coraz częściej występują z podświetleniem, którego poziom można dostosować do własnych potrzeb. Nie jest to jednak rozwiązanie, które każdemu może pasować podczas nocnej lektury. PocketBook wydał właśnie aktualizację oprogramowania, które wprowadza pewną alternatywę.

Tryb ciemny w czytnikach PocketBook

Listę zmian w oprogramowaniu w wersji 6.8 otwiera wprowadzenie trybu ciemnego. Za pomocą tej funkcji sposób wyświetlania treści zostaje odwrócony, tj. zamiast czarnych liter na białym tle mamy białe litery na czarnym tle. Możliwa jest również zmiana sposobu wyświetlania ilustracji. Taka konfiguracja sprawia, że czytanie przy słabym nocnym oświetleniu nie powinno być już tak męczące dla oczu.

źródło: PocketBook

Ponadto pojawiła się opcja rozmieszczenia używanych ikon na panelu kontrolnym tak, jak się Wam podoba. Włączanie lub wyłączanie takich funkcji, jak Wi-Fi, Bluetooth czy Tryb samolotowy oraz szybki dostęp do zakładki Menedżera zadań, Zrzutu ekranu lub Synchronizacji jest od teraz na wyciągnięcie palca. Wraz z aktualizacją pojawiła się możliwość zmiany liczby wyświetlanych ikon na ekranie startowym.

Oprócz tego pojawi coś, co powinno się szczególnie spodobać opłacającym abonament w Legimi. Od teraz dostęp do konta na nowym czytniku można uzyskać bez dzwonienia na pomoc techniczną. Sama procedura jest ograniczona do 20 takich „przesiadek” w ciągu roku, jednak zdziwiłoby mnie, gdyby ktoś faktycznie tak często potrzebował zmieniać urządzenie.

Dodatkowo notowanie i pisanie powinno przebiegać o wiele wygodniej i szybciej dzięki funkcji filtrowania notatek w dedykowanej aplikacji lub z poziomu czytania. Możliwe jest też przeglądanie znaczników, komentarzy, zrzutów ekranu czy odręcznych notatek, a podczas pisania na klawiaturze ekranowej pojawiają się sugestie tekstowe.

Czytnikowe poprawki

Aktualizacja poprawia również… interfejs związany z poprawkami oprogramowania. Lista zmian w postaci sformatowanej listy możliwa jest do wyświetlenia przed, jak i po pobraniu aktualizacji, które mogą być od teraz pobierane w tle. Szukający poprawek w zakresie tłumaczenia słów docenią opcję pobierania i instalacji słowników z odmianą wyrazów w danym języku.

Aktualizacja 6.8 jest już dostępna poprzez OTA dla czytnika PocketBook Era. Zmiany pojawią się również w nowych urządzeniach pokroju InkPad 4 i InkPad Color 2. Za jakiś czas oprogramowanie trafi także na starsze urządzenia marki.