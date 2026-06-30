Play zapewnia, że nie zabraknie Ci zasięgu na wakacjach

Chociaż wakacje są po to, aby w końcu odpocząć, również od smartfonów, tabletów i komputerów, to dobry zasięg wciąż jest potrzebny, kiedy pojawi się konieczność czy chęć skorzystania z telefonu lub innego sprzętu. Play zapewnia, że jego klienci nie będą mieli powodów do narzekania, ponieważ jego sieć jest gotowa na „letnie oblężenie”.

Sieć Play jest gotowa na wakacje 2026

W okresie wakacyjnym część stacji bazowych może „odetchnąć”, natomiast inne – w związku z tym – muszą obsłużyć wzmożony ruch. W ubiegłym tygodniu Orange poinformował, że już uruchomił lub uruchomi w najbliższych dniach mobilne stacje bazowe w 8 popularnych destynacjach na wakacje, aby jego klienci mogli komfortowo korzystać z sieci.

Dziś podobną informację przekazał Play. Ten operator jednak, jak deklaruje, przygotowywał się do sezonu wakacyjnego z dużym wyprzedzeniem, a dokładniej już od września 2025 roku, aż do czerwca 2026 roku. W tym czasie konsekwentnie rozwijał swoją infrastrukturę w pasie nadmorskim.

Play uruchomił nowe stacje bazowe m.in. w Białogórze, Rewie i Ustce w województwie pomorskim oraz Bobolinie i Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim, a także w Gdańsku i Gdyni. Ponadto jeszcze w tym tygodniu zaczną działać również anteny na latarni Stilo w miejscowości Osetnik (dawniej Stilo) w województwie pomorskim (gmina Choczewo).

Operator podkreśla, że rozbudowa sieci w miejscowościach turystycznych to jeden z jego priorytetów, ponieważ w okresie wakacyjnym liczba użytkowników w wielu nadmorskich lokalizacjach wzrasta nawet o kilkaset procent w porównaniu z pozostałą częścią roku.

Dzięki uruchamianiu kolejnych stacji bazowych klienci Play nie powinni narzekać na zasięg, zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i korzystania z internetu mobilnego.

Orange też wzmacnia sieć wtedy, gdy jest to potrzebne

Jak zostało wspomniane, Orange już uruchomił lub uruchomi mobilne stacje bazowe w popularnych destynacjach turystycznych, aby zapewnić klientom dobry zasięg i jakość usług w trakcie tegorocznych wakacji.

Nie tylko tam jednak operator wykorzysta tego rodzaju stacje. Podobne dostawiono na czas trwania Open’er Festival Powered by Orange, który potrwa od 1 do 4 lipca 2026 roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wykorzystują one pasmo C i 700 MHz oraz – co równie ważne – będą mogły z nich korzystać również osoby, posiadające numer w T-Mobile.