antena maszt stacja bazowa nadajnik Play logo
fot. Pixabay, Wikipedia
GSM

Play zapewnia, że nie zabraknie Ci zasięgu na wakacjach

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
GSM
Play zapewnia, że nie zabraknie Ci zasięgu na wakacjach

Chociaż wakacje są po to, aby w końcu odpocząć, również od smartfonów, tabletów i komputerów, to dobry zasięg wciąż jest potrzebny, kiedy pojawi się konieczność czy chęć skorzystania z telefonu lub innego sprzętu. Play zapewnia, że jego klienci nie będą mieli powodów do narzekania, ponieważ jego sieć jest gotowa na „letnie oblężenie”.

Sieć Play jest gotowa na wakacje 2026

W okresie wakacyjnym część stacji bazowych może „odetchnąć”, natomiast inne – w związku z tym – muszą obsłużyć wzmożony ruch. W ubiegłym tygodniu Orange poinformował, że już uruchomił lub uruchomi w najbliższych dniach mobilne stacje bazowe w 8 popularnych destynacjach na wakacje, aby jego klienci mogli komfortowo korzystać z sieci.

Dziś podobną informację przekazał Play. Ten operator jednak, jak deklaruje, przygotowywał się do sezonu wakacyjnego z dużym wyprzedzeniem, a dokładniej już od września 2025 roku, aż do czerwca 2026 roku. W tym czasie konsekwentnie rozwijał swoją infrastrukturę w pasie nadmorskim.

Play uruchomił nowe stacje bazowe m.in. w Białogórze, Rewie i Ustce w województwie pomorskim oraz Bobolinie i Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim, a także w Gdańsku i Gdyni. Ponadto jeszcze w tym tygodniu zaczną działać również anteny na latarni Stilo w miejscowości Osetnik (dawniej Stilo) w województwie pomorskim (gmina Choczewo).

Operator podkreśla, że rozbudowa sieci w miejscowościach turystycznych to jeden z jego priorytetów, ponieważ w okresie wakacyjnym liczba użytkowników w wielu nadmorskich lokalizacjach wzrasta nawet o kilkaset procent w porównaniu z pozostałą częścią roku.

Dzięki uruchamianiu kolejnych stacji bazowych klienci Play nie powinni narzekać na zasięg, zarówno podczas rozmów telefonicznych, jak i korzystania z internetu mobilnego.

Orange też wzmacnia sieć wtedy, gdy jest to potrzebne

Jak zostało wspomniane, Orange już uruchomił lub uruchomi mobilne stacje bazowe w popularnych destynacjach turystycznych, aby zapewnić klientom dobry zasięg i jakość usług w trakcie tegorocznych wakacji.

Nie tylko tam jednak operator wykorzysta tego rodzaju stacje. Podobne dostawiono na czas trwania Open’er Festival Powered by Orange, który potrwa od 1 do 4 lipca 2026 roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wykorzystują one pasmo C i 700 MHz oraz – co równie ważne – będą mogły z nich korzystać również osoby, posiadające numer w T-Mobile.

Zobacz również

Obserwuj nas