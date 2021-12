NVIDIA, poza desktopowymi kartami graficznymi GeForce RTX 3090 Ti oraz niskopółkowymi RTX 3050 (Ti), przygotowuje nowe układy graficzne, stworzone z myślą o laptopach. Wszystko wskazuje na to, że producent jest w trakcie prac nad najbardziej zaawansowaną mobilną kartą graficzną, stworzoną z myślą o przenośnych urządzeniach. Premiera GeForce RTX 3080 Ti zbliża się wielkimi krokami – do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące specyfikacji, a także poboru mocy.

Nadchodzi GeForce RTX 3080 Ti dla laptopów. Karta będzie miała na pokładzie nowy procesor graficzny

Obecnie najpotężniejszy, dostępny na rynku mobilny GeForce to RTX 3080, który trafia do najwydajniejszych laptopów, pracujących pod kontrolą systemu Windows. Najwyraźniej NVIDIA chce pójść o krok dalej i stworzyć jeszcze bardziej wydajne, mobilne karty – z dopiskiem „Ti”. Portfolio marki uzupełni RTX 3070 Ti, czyli mocniejszy wariant podstawowej 3070 oraz GeForce RTX 3080 Ti, który będzie jeszcze potężniejszy za sprawą całkowicie nowego procesora graficznego.

Mobilny RTX 3080 bazuje na GPU Ampere GA104 (desktopowy korzysta zaś z GA102), natomiast nadchodzący model „Ti” będzie miał na pokładzie mniej okrojony wariant – GA103 z 58 klastrami GPU (obejmującymi 7424 rdzeni CUDA, 58 ray tracing, a także 232 jednostek TMU – mapujących tekstury). Procesor graficzny ma wspierać 16 GB pamięci wideo na kościach GDDR6, opartej na 256-bitowej szynie o częstotliwości interfejsu na poziomie 16 Gb/s.

Co więcej, GeForce RTX 3080 Ti ma oferować przepustowość na poziomie 512 GB/s. Jeśli zaś chodzi o wskaźnik TGP karty graficznej, to ma on być równy 175 W, czyli o 10 W wyższy niż w najbardziej zaawansowanej konfiguracji mobilnego RTX 3080. Warto także wspomnieć o tym, że producenci mogą konfigurować TGP, dostosowując wartość z myślą o swoich urządzeniach – w zależności od zaimplementowanego w środku laptopa systemu chłodzenia.

Obecne informacje sugerują, że procesor graficzny GeForce RTX 3080 Ti w wersji dla laptopów ma być taktowany zegarem 1395 MHz, jednak może się on różnić w poszczególnych wariantach. Oczekuje się, że karta graficzna zostanie ogłoszona wraz z pierwszymi laptopami z procesorami Intel Alder Lake-P oraz AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) w trakcie targów CES 2022.