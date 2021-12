Motorola w ostatnim czasie coraz bardziej stara się zwrócić uwagę wymagających użytkowników na swoje smartfony. Oferta tej marki sukcesywnie wzbogaca się o modele, które oferują mocną specyfikację w przystępnej cenie. I teraz możecie jeden z nich kupić w kuszącej cenie i na dodatek z gratisem!

Promocja: prawie flagowa Motorola w kuszącej cenie i z fajnym gratisem

Motorola Moto G100 zadebiutowała w Polsce 25 marca 2021 roku w cenie 2499 złotych. Wiele osób uznało, że to zbyt wygórowana cena, jak za smartfon tej marki, ale w przeszłości pojawiło się wiele okazji, dzięki którym można go było kupić znacznie taniej, już za ~2000 złotych.

Teraz Moto G100 dostępna jest w niższej cenie, bo za 1799 złotych, a na dodatek z praktycznym gratisem, który możecie dostać całkowicie za darmo przy zakupie tego modelu. Jak to zrobić? Wystarczy dodać smartfon Motorola Moto G100 do koszyka, a następnie wpisać w nim kod rabatowy P-11741-1. To wszystko – stacja dokująca SJD01-EU pojawi się w koszyku automatycznie, a Wy nie zapłacicie za nią ani złotówki.

Regularna cena stacji dokującej SJD01-EU wynosi 199 złotych, zatem jest to naprawdę cenny gratis, na dodatek bardzo praktyczny. Może bowiem służyć nie tylko jako biurkowy uchwyt z funkcją ładowania, ale też jako brama do funkcji Ready For. Jest to platforma, pozwalająca m.in. przekształcić smartfon w urządzenie o funkcjonalności zbliżonej do komputera. Więcej na temat Ready For przeczytacie w recenzji Moto G100.

Motorola Moto G100 w zestawie ze stacją dokującą za 1799 złotych to bardzo kusząca propozycja. Otrzymacie bowiem do dyspozycji nie tylko świetnie wyposażony smartfon, ale też narzędzie, które pozwoli Wam wykorzystać cały jego potencjał w wygodny sposób. Co prawda w zestawie standardowo znajduje się już przewód, umożliwiający wywołanie trybu Ready For, ale stacja dokująca jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem.

Promocja obowiązuje w sklepie Media Expert do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów. Macie zatem niewiele czasu, aby z niej skorzystać – zegar tyka!

Regulamin promocji (PDF)