Xiaomi zawojuje kolejny rynek? Apple Mac mini ma konkurencję

Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi chce przebojem wejść na kolejny rynek – tym razem chodzi o kompaktowe komputery stacjonarne. Chińska marka zaprezentowała swoje pierwsze urządzenie tego typu i trzeba przyznać, że wielu klientów może się nim zainteresować. Co oferuje Mini PC Xiaomi i czy Apple ze swoim Mac mini może czuć się zagrożone?

Xiaomi Mini PC – 6 powodów, by go kupić

Na oficjalnej stronie internetowej produktu producent przedstawił 6 powodów, dla których warto zainteresować się tym sprzętem. Na tej liście znalazły się główne atuty urządzenia. W tym przypadku Xiaomi na pierwszy plan wysuwa to, co jest jedną z najistotniejszych kwestii dla osób, które decydują się na zakup kompaktowych komputerów stacjonarnych, czyli rozmiar.

Xiaomi Mini PC jest naprawdę niewielki – jego wymiary to 112x112x38 mm, a waga jedynie 437 gramów. Producent podkreśla, że to zaledwie 3% wielkości standardowej obudowy komputera stacjonarnego. Przy okazji omawiania rozmiarów tego sprzętu trzeba przyznać, że dzięki czarnej, metalowej obudowie wykonanej ze stopu aluminium wygląda naprawdę dobrze i będzie świetnie prezentować się na biurku.

Drugim wyróżnionym przez producenta atutem jest jego serce, czyli procesor Intel Core i5 12. generacji (model 1240P). To zaprezentowana w pierwszym kwartale 2022 roku 12-rdzeniowa (4x Performance-Core i 8x Efficient-Core), 16-wątkowa jednostka. Jej rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 4,40 GHz. Chipset oferuje 12 MB pamięci cache. Kolejnym, wymienionym przez producenta powodem, dla którego warto kupić Xiaomi Mini PC, jest fakt, że oferuje on zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe o maksymalnej częstotliwości 1,3 GHz.

źródło: Xiaomi

Kolejne aspekty specyfikacji, wyróżnione na stronie internetowej produktu, to 16 GB RAM DDR4 3200 MHz (jednak sprzęt może obsłużyć nawet 64 GB RAM) i 512 GB dysk SSD (NVMe, PCIe 4.0). W wielkiej szóstce producenta znalazł się jeszcze 100 W zasilacz sieciowy, a także rozbudowane interfejsy komputera.

W kompaktowym PC Xiaomi znalazły się złącza: 3x USB 3.2 Gen 2, 1x USB 2.0, 2x Thunderbolt 4, 2x HDMI 2.1 i gniazdo audio 3,5 mm. Na podkładzie jest też bezprzewodowa karta sieciowa AX211, która obsługuje Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.3.

Xiaomi Mini PC to konkurencja dla Apple?

Chińska marka może stać się poważnym konkurentem dla Giganta z Cupertino w segmencie Mini PC, przede wszystkim ze względu na cenę swojego produktu. Dla porównania Apple Mac Mini z procesorem Intel Core i5 ósmej generacji, 8 GB RAM DDR4 2666 MHz i układem graficznym Intel UHD 630 kosztuje obecnie w Polsce ~5500 złotych. Ile trzeba zapłacić za Xiaomi Mini PC?

Urządzenie dostępne jest na rynku chińskim, a jego cena wynosi 3699 juanów, czyli równowartość ~2360 złotych. Trzeba przyznać, że różnica w cenie jest spora, bo niemal dwukrotna, a do tego chiński producent umieścił pod maską swojego kompaktowego komputera znacznie nowsze i bardziej wydajne podzespoły niż te, które znalazły się w Apple Mac Mini. Jeśli Xiaomi zdecyduje się wprowadzić to urządzenie na globalne rynki, to może przekonać do siebie ono naprawdę sporo klientów.