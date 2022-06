Minecraft na PC przechodzi fuzję

Rzadko się zdarza, żeby na jedną platformę występowała gra w dwóch wersjach różniących się tak bardzo jak Minecraft na PC. Na szczęście już wkrótce podjęcie decyzji, w którą grać, będzie o wiele łatwiejsze.

Minecraft w dwupaku

Od prawie samego początku Minecraft funkcjonował w dwóch edycjach na rynku. Pierwsza, oryginalna wersja została zaprogramowana w języku Java i opublikowana w maju 2009 roku. Dwa lata później pojawiła się edycja Bedrock, napisana już w języku C++. To właśnie na Bedrock opierają się multiplatformowe wydania Minecrafta na większość dostępnych platform. Cel gry pozostaje taki sam, zmieniają się pewne niuanse.

Po pierwsze, wersja Bedrock korzysta z oficjalnego, płatnego systemu dodatków wspierającego twórców zawartości, natomiast Java jest bardziej podatna na modyfikacje, co przekłada się na większą scenę moderską.

Po drugie, tylko gracze w edycji Bedrock mogą korzystać z funkcji cross-play pomiędzy edycjami na Xboksa, PlayStation, Switcha czy PC.

Po trzecie, wymagania graficzne wersji Java są wyższe – posiadacze słabszych podzespołów w komputerze powinni zdecydować się na opcję Bedrock. Jeżeli jednak komputer był wystarczająco mocny, a chcieliście zarówno korzystać z cross-play’a, jak i pobawić się od czasu do czas modami, rodziło się pytanie – którą wersję wybrać?

Od jutra ten problem zniknie bezpowrotnie. Mojang oraz Microsoft ogłosili że obydwie wersje zostaną połączone w jedno wydanie: Minecraft: Java & Bedrock Edition. Pod tą arcykreatywną nazwą kryje się, zgadliście, dostęp do obu wydań gry. Jeżeli więc odkładaliście zakup tytułu do momentu, aż autorzy zdecydują się na połączenie obu wersji, to teraz nie powinniście mieć żadnego argumentu przeciw.

A co z tymi co już dokonali zakupu?

Spokojnie – posiadacze edycji Bedrock otrzymają za darmo ulepszenie do podwójnego zestawu z wersją Java i vice versa. Mojang twierdzi, że okres przejściowy powinien potrwać kilka dni, ale ostatecznie wszyscy gracze powinni automatycznie otrzymać nową paczkę w Minecraft Launcherze.

Żeby było jasne, wersja Java i Bedrock pozostaną odrębnymi grami ze swoimi wyjątkowymi cechami. Jedyną różnicą jest to, że od teraz domyślne otrzymujesz obie wersje na ten sam launcher, kiedy kupujesz Minecrafta na PC z Windowsem. Oficjalny wpis Mojang Studios

Zmiana idealnie zgrywa się premierą aktualizacji pt. Wilds, która doda do obu wydań nowe biomy, bloki czy mobki. 7 czerwca będzie zatem małym świętem dla każdego posiadacza wspieranych wersji Minecrafta. A teraz wybaczcie, idę odkurzyć kartridż na Switcha…